الطائف.. عملية نوعية تُخلّص "مريضة الـ194 كجم" من السمنة المفرطة

حرمتها التمتّع بأقل تفاصيل الفرح وجعلتها حبيسة المنزل.. 10 أعوام من المعاناة

نجح مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف، في إنهاء معاناة مريضة سمنة بدأت رحلتها مع زيادة الوزن قبل 10 أعوام، حيث خلت حياتها من ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية أو برامج إنقاص الوزن إلى أن تجاوز وزنها 194 كيلوجرامًا.

وأكدت المريضة أن السمنة حرمتها التمتُّع بأقل تفاصيل الفرح في الحياة، وجعلتها حبيسة المنزل لا تستطيع الخروج منه لزيارة الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء.

وأضافت: "لقد عانيت نفسيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا من الاختناق الدائم أثناء النوم، وتأخُّر الإنجاب، وآلام الظهر والمفاصل"، مشيدةً بوقوف أسرتها وذويها معها وبدعمهم الدائم لها، خاصةً مع الخوف الذي لازمها من العمليات حتى سمعت بمركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبوجود كوادر طبية متخصصة في مجال جراحات السمنة والبدانة.

وأوضح استشاري جراحة السمنة والبدانة الدكتور خالد الشريف أن المريضة كانت تعاني سمنةً مفرطةً؛ حيث بلغت كتلة الجسم في بدايات مراجعاتها لعيادة السمنة 87.7، وحين تم إجراء العملية نقصت الكتلة لـ82 كأكبر كتلة للجسم لمريضة سمنة، مشيداً بالتعامل الجراحي مع السمنة المفرطة التي كانت تعاني منها المريضة ونسبة كتلة الجسم الكبيرة التي تحتاج لتجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات.