النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. عملية نوعية تُخلّص "مريضة الـ194 كجم" من السمنة المفرطة

حرمتها التمتّع بأقل تفاصيل الفرح وجعلتها حبيسة المنزل.. 10 أعوام من المعاناة

نجح مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف، في إنهاء معاناة مريضة سمنة بدأت رحلتها مع زيادة الوزن قبل 10 أعوام، حيث خلت حياتها من ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية أو برامج إنقاص الوزن إلى أن تجاوز وزنها 194 كيلوجرامًا.

وأكدت المريضة أن السمنة حرمتها التمتُّع بأقل تفاصيل الفرح في الحياة، وجعلتها حبيسة المنزل لا تستطيع الخروج منه لزيارة الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء.

وأضافت: "لقد عانيت نفسيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا من الاختناق الدائم أثناء النوم، وتأخُّر الإنجاب، وآلام الظهر والمفاصل"، مشيدةً بوقوف أسرتها وذويها معها وبدعمهم الدائم لها، خاصةً مع الخوف الذي لازمها من العمليات حتى سمعت بمركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبوجود كوادر طبية متخصصة في مجال جراحات السمنة والبدانة.

وأوضح استشاري جراحة السمنة والبدانة الدكتور خالد الشريف أن المريضة كانت تعاني سمنةً مفرطةً؛ حيث بلغت كتلة الجسم في بدايات مراجعاتها لعيادة السمنة 87.7، وحين تم إجراء العملية نقصت الكتلة لـ82 كأكبر كتلة للجسم لمريضة سمنة، مشيداً بالتعامل الجراحي مع السمنة المفرطة التي كانت تعاني منها المريضة ونسبة كتلة الجسم الكبيرة التي تحتاج لتجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. عملية نوعية تُخلّص "مريضة الـ194 كجم" من السمنة المفرطة
سبق

نجح مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف، في إنهاء معاناة مريضة سمنة بدأت رحلتها مع زيادة الوزن قبل 10 أعوام، حيث خلت حياتها من ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية أو برامج إنقاص الوزن إلى أن تجاوز وزنها 194 كيلوجرامًا.

وأكدت المريضة أن السمنة حرمتها التمتُّع بأقل تفاصيل الفرح في الحياة، وجعلتها حبيسة المنزل لا تستطيع الخروج منه لزيارة الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء.

وأضافت: "لقد عانيت نفسيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا من الاختناق الدائم أثناء النوم، وتأخُّر الإنجاب، وآلام الظهر والمفاصل"، مشيدةً بوقوف أسرتها وذويها معها وبدعمهم الدائم لها، خاصةً مع الخوف الذي لازمها من العمليات حتى سمعت بمركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبوجود كوادر طبية متخصصة في مجال جراحات السمنة والبدانة.

وأوضح استشاري جراحة السمنة والبدانة الدكتور خالد الشريف أن المريضة كانت تعاني سمنةً مفرطةً؛ حيث بلغت كتلة الجسم في بدايات مراجعاتها لعيادة السمنة 87.7، وحين تم إجراء العملية نقصت الكتلة لـ82 كأكبر كتلة للجسم لمريضة سمنة، مشيداً بالتعامل الجراحي مع السمنة المفرطة التي كانت تعاني منها المريضة ونسبة كتلة الجسم الكبيرة التي تحتاج لتجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:09 PM

الطائف.. عملية نوعية تُخلّص "مريضة الـ194 كجم" من السمنة المفرطة

حرمتها التمتّع بأقل تفاصيل الفرح وجعلتها حبيسة المنزل.. 10 أعوام من المعاناة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
809

نجح مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف، في إنهاء معاناة مريضة سمنة بدأت رحلتها مع زيادة الوزن قبل 10 أعوام، حيث خلت حياتها من ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية أو برامج إنقاص الوزن إلى أن تجاوز وزنها 194 كيلوجرامًا.

وأكدت المريضة أن السمنة حرمتها التمتُّع بأقل تفاصيل الفرح في الحياة، وجعلتها حبيسة المنزل لا تستطيع الخروج منه لزيارة الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء.

وأضافت: "لقد عانيت نفسيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا من الاختناق الدائم أثناء النوم، وتأخُّر الإنجاب، وآلام الظهر والمفاصل"، مشيدةً بوقوف أسرتها وذويها معها وبدعمهم الدائم لها، خاصةً مع الخوف الذي لازمها من العمليات حتى سمعت بمركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبوجود كوادر طبية متخصصة في مجال جراحات السمنة والبدانة.

وأوضح استشاري جراحة السمنة والبدانة الدكتور خالد الشريف أن المريضة كانت تعاني سمنةً مفرطةً؛ حيث بلغت كتلة الجسم في بدايات مراجعاتها لعيادة السمنة 87.7، وحين تم إجراء العملية نقصت الكتلة لـ82 كأكبر كتلة للجسم لمريضة سمنة، مشيداً بالتعامل الجراحي مع السمنة المفرطة التي كانت تعاني منها المريضة ونسبة كتلة الجسم الكبيرة التي تحتاج لتجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة