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"صحة عسير" تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف 100 ألف طفل

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بمكتبه، اليوم الأحد؛ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف تطعيم أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة في منطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، مشيرًا إلى أن الجرعة الأولى تستمر لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 4 ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ، والثانية تبدأ في 24 جمادى الأولى بإذن الله ولمدة خمسة أيام أيضًا، في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن صحة عسير أكملت استعدادها منذ وقت مبكر لتنفيذ الحملة، مع توفير اللقاحات والتجهيزات اللازمة لحملة التطعيم، فيما حضر التدشين المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى، ومدير قطاع أبها عائض عسيري.

صحة عسير التطعيم ضد شلل الأطفال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بمكتبه، اليوم الأحد؛ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف تطعيم أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة في منطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، مشيرًا إلى أن الجرعة الأولى تستمر لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 4 ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ، والثانية تبدأ في 24 جمادى الأولى بإذن الله ولمدة خمسة أيام أيضًا، في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن صحة عسير أكملت استعدادها منذ وقت مبكر لتنفيذ الحملة، مع توفير اللقاحات والتجهيزات اللازمة لحملة التطعيم، فيما حضر التدشين المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى، ومدير قطاع أبها عائض عسيري.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:48 PM

"صحة عسير" تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف 100 ألف طفل

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بندر آل عوض - الرياض
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بمكتبه، اليوم الأحد؛ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف تطعيم أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة في منطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، مشيرًا إلى أن الجرعة الأولى تستمر لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من 4 ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ، والثانية تبدأ في 24 جمادى الأولى بإذن الله ولمدة خمسة أيام أيضًا، في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن صحة عسير أكملت استعدادها منذ وقت مبكر لتنفيذ الحملة، مع توفير اللقاحات والتجهيزات اللازمة لحملة التطعيم، فيما حضر التدشين المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى، ومدير قطاع أبها عائض عسيري.

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