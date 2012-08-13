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وزير (الشؤون الإسلامية) يستقبل بعثة "سبق" الإعلامية وينوه بجهود تغطيتها لموسم الحج

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس في مقر الوزارة بمسجد الخيف بمنى البعثة الإعلامية لصحيفة "سبق" المشاركة في تغطية موسم حج 1440هـ.

وفي مستهل اللقاء نوه بالتغطية الإعلامية للصحيفة لموسم الحج عبر التغطيات الخاصة بالصحيفة، التي تضمنت العديد من القصص والتقارير والصور، إضافة إلى رصد الجهود الأمنية والخدمية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال فريق إعلامي، ضم نخبة من الصحفيين المهنيين والمصورين المحترفين.

وأكد آل شيخ أهمية ودور الإعلام في نشر رسالة الإسلام الوسطي والمعتدل التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وكذلك نشر الإنجازات الضخمة التي قدمها قادة هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين، والتسهيلات الكبيرة المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والزوار في المشاعر المقدسة. مؤكدًا أنها كلها جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ ، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين ــ حفظه الله ــ، وأنهما يقومان بالإشراف بنفسَيْهما، والوقوف على كل أعمال الحج.

من جهته، قدّم المشرف الميداني للبعثة بدر الجبل شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حُسن استقبال فريق "سبق"، وأكد أن ما قامت به الصحيفة يعد من صميم واجبها تجاه وطنها ودينها في ظل التسهيلات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للإعلام والإعلاميين في السعودية.. منوهًا بدور الإعلام الكبير في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، وقِبلة المسلمين في العالم، ومهبط الرسالة.. وفي سبيل ذلك تبذل الغالي والنفيس.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أقامت مؤخرًا بالمشاعر المقدسة أكثر من 4000 محاضرة توعوية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، وقامت بتوزيع ثمانية ملايين مطبوعة علمية، وإرسال 50 مليون رسالة نصية؛ وذلك ضمن البرامج والأنشطة الموجَّهة لخدمة الحجاج، كما نفَّذت عددًا من المشاريع الضخمة في منطقة المشاعر، من أبرزها تدشين أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجدَيْ نمرة والخيف.

وقد وجَّه بتنفيذ تلك المشاريع معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير (الشؤون الإسلامية) يستقبل بعثة "سبق" الإعلامية وينوه بجهود تغطيتها لموسم الحج
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس في مقر الوزارة بمسجد الخيف بمنى البعثة الإعلامية لصحيفة "سبق" المشاركة في تغطية موسم حج 1440هـ.

وفي مستهل اللقاء نوه بالتغطية الإعلامية للصحيفة لموسم الحج عبر التغطيات الخاصة بالصحيفة، التي تضمنت العديد من القصص والتقارير والصور، إضافة إلى رصد الجهود الأمنية والخدمية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال فريق إعلامي، ضم نخبة من الصحفيين المهنيين والمصورين المحترفين.

وأكد آل شيخ أهمية ودور الإعلام في نشر رسالة الإسلام الوسطي والمعتدل التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وكذلك نشر الإنجازات الضخمة التي قدمها قادة هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين، والتسهيلات الكبيرة المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والزوار في المشاعر المقدسة. مؤكدًا أنها كلها جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ ، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين ــ حفظه الله ــ، وأنهما يقومان بالإشراف بنفسَيْهما، والوقوف على كل أعمال الحج.

من جهته، قدّم المشرف الميداني للبعثة بدر الجبل شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حُسن استقبال فريق "سبق"، وأكد أن ما قامت به الصحيفة يعد من صميم واجبها تجاه وطنها ودينها في ظل التسهيلات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للإعلام والإعلاميين في السعودية.. منوهًا بدور الإعلام الكبير في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، وقِبلة المسلمين في العالم، ومهبط الرسالة.. وفي سبيل ذلك تبذل الغالي والنفيس.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أقامت مؤخرًا بالمشاعر المقدسة أكثر من 4000 محاضرة توعوية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، وقامت بتوزيع ثمانية ملايين مطبوعة علمية، وإرسال 50 مليون رسالة نصية؛ وذلك ضمن البرامج والأنشطة الموجَّهة لخدمة الحجاج، كما نفَّذت عددًا من المشاريع الضخمة في منطقة المشاعر، من أبرزها تدشين أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجدَيْ نمرة والخيف.

وقد وجَّه بتنفيذ تلك المشاريع معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:58 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
04:27 AM

وزير (الشؤون الإسلامية) يستقبل بعثة "سبق" الإعلامية وينوه بجهود تغطيتها لموسم الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس في مقر الوزارة بمسجد الخيف بمنى البعثة الإعلامية لصحيفة "سبق" المشاركة في تغطية موسم حج 1440هـ.

وفي مستهل اللقاء نوه بالتغطية الإعلامية للصحيفة لموسم الحج عبر التغطيات الخاصة بالصحيفة، التي تضمنت العديد من القصص والتقارير والصور، إضافة إلى رصد الجهود الأمنية والخدمية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال فريق إعلامي، ضم نخبة من الصحفيين المهنيين والمصورين المحترفين.

وأكد آل شيخ أهمية ودور الإعلام في نشر رسالة الإسلام الوسطي والمعتدل التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وكذلك نشر الإنجازات الضخمة التي قدمها قادة هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين، والتسهيلات الكبيرة المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والزوار في المشاعر المقدسة. مؤكدًا أنها كلها جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ ، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين ــ حفظه الله ــ، وأنهما يقومان بالإشراف بنفسَيْهما، والوقوف على كل أعمال الحج.

من جهته، قدّم المشرف الميداني للبعثة بدر الجبل شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حُسن استقبال فريق "سبق"، وأكد أن ما قامت به الصحيفة يعد من صميم واجبها تجاه وطنها ودينها في ظل التسهيلات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للإعلام والإعلاميين في السعودية.. منوهًا بدور الإعلام الكبير في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، وقِبلة المسلمين في العالم، ومهبط الرسالة.. وفي سبيل ذلك تبذل الغالي والنفيس.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أقامت مؤخرًا بالمشاعر المقدسة أكثر من 4000 محاضرة توعوية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، وقامت بتوزيع ثمانية ملايين مطبوعة علمية، وإرسال 50 مليون رسالة نصية؛ وذلك ضمن البرامج والأنشطة الموجَّهة لخدمة الحجاج، كما نفَّذت عددًا من المشاريع الضخمة في منطقة المشاعر، من أبرزها تدشين أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجدَيْ نمرة والخيف.

وقد وجَّه بتنفيذ تلك المشاريع معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

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