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"كورونا" أودى بحياة 23 فلسطينيًا في الخارج 15 منهم بأمريكا

عدد الإصابات بلغ 500

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، وإصابة 500 آخرين بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العديد من دول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 349 إصابة بين صفوف الجالية الفلسطينية إضافة إلى 15 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الإصابات في الدول الأخرى بلغ 151 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول 8 حالات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ نحو 13 مليون نسمة يعيش منهم نحو ستة ملايين نسمة في الدول العربية، إضافة إلى نحو 700 ألف في الدول الأجنبية.

فلسطين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمريكا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" أودى بحياة 23 فلسطينيًا في الخارج 15 منهم بأمريكا
سبق

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، وإصابة 500 آخرين بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العديد من دول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 349 إصابة بين صفوف الجالية الفلسطينية إضافة إلى 15 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الإصابات في الدول الأخرى بلغ 151 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول 8 حالات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ نحو 13 مليون نسمة يعيش منهم نحو ستة ملايين نسمة في الدول العربية، إضافة إلى نحو 700 ألف في الدول الأجنبية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
09:11 PM

"كورونا" أودى بحياة 23 فلسطينيًا في الخارج 15 منهم بأمريكا

عدد الإصابات بلغ 500

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، وإصابة 500 آخرين بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العديد من دول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 349 إصابة بين صفوف الجالية الفلسطينية إضافة إلى 15 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الإصابات في الدول الأخرى بلغ 151 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات بين الفلسطينيين في تلك الدول 8 حالات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ نحو 13 مليون نسمة يعيش منهم نحو ستة ملايين نسمة في الدول العربية، إضافة إلى نحو 700 ألف في الدول الأجنبية.

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