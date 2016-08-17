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خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– برقية شكر جوابية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكّن –بحمد الله– ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام (406. 489 . 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان، وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج
سبق

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– برقية شكر جوابية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكّن –بحمد الله– ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام (406. 489 . 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان، وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
07:44 PM

خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– برقية شكر جوابية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13/ 12/ 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكّن –بحمد الله– ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام (406. 489 . 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان، وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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