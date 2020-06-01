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شاهد.. نقاط فرز بصري في مداخل المسجد النبوي والجوامع الكبرى بالمدينة

"السهلي": تحويل الحالات المشتبه بها للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

باشرت الفِرَق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء؛ حيث بدأت الفِرَق المكلفة أعمالها في النقاط المخصصة للفرز بالكشف على المصليين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس.

يأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن المهام شملت تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة ومنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ مبينًا أنه جرى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبيل دخولهم للمصليات.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نقاط فرز بصري في مداخل المسجد النبوي والجوامع الكبرى بالمدينة
سبق

باشرت الفِرَق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء؛ حيث بدأت الفِرَق المكلفة أعمالها في النقاط المخصصة للفرز بالكشف على المصليين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس.

يأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن المهام شملت تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة ومنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ مبينًا أنه جرى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبيل دخولهم للمصليات.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:38 PM

شاهد.. نقاط فرز بصري في مداخل المسجد النبوي والجوامع الكبرى بالمدينة

"السهلي": تحويل الحالات المشتبه بها للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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باشرت الفِرَق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء؛ حيث بدأت الفِرَق المكلفة أعمالها في النقاط المخصصة للفرز بالكشف على المصليين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس.

يأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن المهام شملت تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة ومنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ مبينًا أنه جرى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية؛ وذلك للتأكد من سلامتهم قبيل دخولهم للمصليات.

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