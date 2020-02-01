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استشاري قلب وشرايين يكشف اقتران أمراض القلب بالضعف الجنسي

اعتبر انتشار محال "السكاكر" والحلويات تصرفًا غير صحي

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اشتراك أمراض القلب والضعف الجنسي في العوامل المسببة، وفي طريقة الإصابة المرضية، وفي دلالة أحدهما على الآخر. مشيرًا إلى أنه يكثر الضعف الجنسي لدى مَن تجاوزوا الستين بسبب (العمر والشرايين).

وقال الاستشاري "النمر" في تغريدة من حسابه عبر "تويتر": ‏"إذا كنت لا تلامس أهلك إلا مرة واحدة كل أسبوعين فراجع حساباتك، وشاور طبيبك؛ فقد ثبت أن من يمارسون ذلك الجهد مرة واحدة كل أسبوعين أكثر عرضة لجلطات القلب ممن يمارسونها على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا".

وأضاف في رده على فتاة عمرها 25 عامًا، تقدم لها شخص عمره 65 عامًا، وأجرى عملية قلب مفتوح قبل 8 سنوات، بأنه " يكثر لديهم الضعف الجنسي بسبب العمر والشرايين؛ لذلك يحتاج إلى أن تطلعي على نتائج فحوصات القلب والمسالك قبل أن تتخذي قرارك ".

وانتقد "النمر" الانتشار السريع لمحال الحلويات في كل شارع، وكل زاوية، وتنافس التجار على الاستثمار فيها، معتبرًا ذلك دلالة واضحة على مستوى الوعي الصحي الحالي، وكيف سيؤثر ذلك في معدل انتشار الأمراض المزمنة مستقبلاً. واصفًا تعبير الإنسان عن شدة فرحه أو حزنه الشديد بالإسراف في تناول الطعام والحلويات بأنه "تصرف غير صحي".

أمراض القلب الدكتور خالد النمر قسطرة الشرايين الضعف الجنسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري قلب وشرايين يكشف اقتران أمراض القلب بالضعف الجنسي
سبق

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اشتراك أمراض القلب والضعف الجنسي في العوامل المسببة، وفي طريقة الإصابة المرضية، وفي دلالة أحدهما على الآخر. مشيرًا إلى أنه يكثر الضعف الجنسي لدى مَن تجاوزوا الستين بسبب (العمر والشرايين).

وقال الاستشاري "النمر" في تغريدة من حسابه عبر "تويتر": ‏"إذا كنت لا تلامس أهلك إلا مرة واحدة كل أسبوعين فراجع حساباتك، وشاور طبيبك؛ فقد ثبت أن من يمارسون ذلك الجهد مرة واحدة كل أسبوعين أكثر عرضة لجلطات القلب ممن يمارسونها على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا".

وأضاف في رده على فتاة عمرها 25 عامًا، تقدم لها شخص عمره 65 عامًا، وأجرى عملية قلب مفتوح قبل 8 سنوات، بأنه " يكثر لديهم الضعف الجنسي بسبب العمر والشرايين؛ لذلك يحتاج إلى أن تطلعي على نتائج فحوصات القلب والمسالك قبل أن تتخذي قرارك ".

وانتقد "النمر" الانتشار السريع لمحال الحلويات في كل شارع، وكل زاوية، وتنافس التجار على الاستثمار فيها، معتبرًا ذلك دلالة واضحة على مستوى الوعي الصحي الحالي، وكيف سيؤثر ذلك في معدل انتشار الأمراض المزمنة مستقبلاً. واصفًا تعبير الإنسان عن شدة فرحه أو حزنه الشديد بالإسراف في تناول الطعام والحلويات بأنه "تصرف غير صحي".

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
08:27 PM

استشاري قلب وشرايين يكشف اقتران أمراض القلب بالضعف الجنسي

اعتبر انتشار محال "السكاكر" والحلويات تصرفًا غير صحي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,740

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اشتراك أمراض القلب والضعف الجنسي في العوامل المسببة، وفي طريقة الإصابة المرضية، وفي دلالة أحدهما على الآخر. مشيرًا إلى أنه يكثر الضعف الجنسي لدى مَن تجاوزوا الستين بسبب (العمر والشرايين).

وقال الاستشاري "النمر" في تغريدة من حسابه عبر "تويتر": ‏"إذا كنت لا تلامس أهلك إلا مرة واحدة كل أسبوعين فراجع حساباتك، وشاور طبيبك؛ فقد ثبت أن من يمارسون ذلك الجهد مرة واحدة كل أسبوعين أكثر عرضة لجلطات القلب ممن يمارسونها على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا".

وأضاف في رده على فتاة عمرها 25 عامًا، تقدم لها شخص عمره 65 عامًا، وأجرى عملية قلب مفتوح قبل 8 سنوات، بأنه " يكثر لديهم الضعف الجنسي بسبب العمر والشرايين؛ لذلك يحتاج إلى أن تطلعي على نتائج فحوصات القلب والمسالك قبل أن تتخذي قرارك ".

وانتقد "النمر" الانتشار السريع لمحال الحلويات في كل شارع، وكل زاوية، وتنافس التجار على الاستثمار فيها، معتبرًا ذلك دلالة واضحة على مستوى الوعي الصحي الحالي، وكيف سيؤثر ذلك في معدل انتشار الأمراض المزمنة مستقبلاً. واصفًا تعبير الإنسان عن شدة فرحه أو حزنه الشديد بالإسراف في تناول الطعام والحلويات بأنه "تصرف غير صحي".

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