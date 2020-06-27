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موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بتسجيل 168 إصابة جديدة

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3907 حالات

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، اليوم، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3907 إصابات مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 1621 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1280 حالة.

وأبلغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصبح عدد المتوفين 120 شخصاً، منذ ظهور الوباء بموريتانيا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بتسجيل 168 إصابة جديدة
سبق

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، اليوم، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3907 إصابات مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 1621 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1280 حالة.

وأبلغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصبح عدد المتوفين 120 شخصاً، منذ ظهور الوباء بموريتانيا.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:14 AM

موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بتسجيل 168 إصابة جديدة

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3907 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، اليوم، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3907 إصابات مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 1621 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1280 حالة.

وأبلغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصبح عدد المتوفين 120 شخصاً، منذ ظهور الوباء بموريتانيا.

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