النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 54894 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:40 PM

836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 54894 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
144

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,752
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة