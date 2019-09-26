خلال أسبوع.. 9253 جولة رقابية تغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية

الأمانة: مركز 940 تلقى خلال الفترة نفسها 3203 بلاغات عن مخالفات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9253 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 14 منشأة مخالفة، وتحرير 493 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة نفسها 3203 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.