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"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

قالت "الصحة": إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك " نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل: (السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى، حساسية الصدر والربو).

وقدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة؛ ومنها: غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة.

كما نصحت المصابين بالسمنة "باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"؛ مؤكدة أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا
سبق

قالت "الصحة": إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك " نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل: (السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى، حساسية الصدر والربو).

وقدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة؛ ومنها: غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة.

كما نصحت المصابين بالسمنة "باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"؛ مؤكدة أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
10:28 AM

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قالت "الصحة": إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك " نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل: (السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى، حساسية الصدر والربو).

وقدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة؛ ومنها: غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة.

كما نصحت المصابين بالسمنة "باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"؛ مؤكدة أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.

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