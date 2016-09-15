"آل فاضل": الاعتداء الإرهابي على معملَيْن نفطيَّيْن لأرامكو عمل إجرامي وخرق للقوانين الدولية

عضو الشورى أشاد بما قامت به فِرق الاستجابة للحالات الطارئة في الشركة

قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل إن الاعتداء الإرهابي الحوثي على معملَيْن نفطيين لشركة أرامكو عمل إجرامي، وخرق للقوانين الدولية.

وأشاد بما قامت به فِرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو، وتصديها بنجاح، وتمكُّنها من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي.

وحذَّر آل فاضل من تداعيات الهجمات الإرهابية المتكررة على المرافق النفطية على إمدادات البترول العالمية، وتهديد أمنها؛ لما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، وقال إنه لا بد من تحرك دولي فوري، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره، وتحمله مسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ضد الجهات الإرهابية كافة التي تنفِّذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة، وتدعمها، وتمولها.