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"الأمن البيئي" توقف 8 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وغرامة تصل إلى 3000 ريال

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" توقف 8 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:01 PM

"الأمن البيئي" توقف 8 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وغرامة تصل إلى 3000 ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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