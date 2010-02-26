"الإلكترونيات المتقدمة" تشارك في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار ​​

بجناح مميز يعكس قدراتها في تعزيز التصنيع المحلي

تشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED) الذي يقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2018م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بجناح مميز يعكس قدرات الشركة وإمكانياتها في تعزيز التصنيع المحلي، وقدرتها في تصميم وتصنيع وفحص وإصلاح الأنظمة وتقديم الحلول التقنية التي تلبي جانباً من احتياجات القوات العسكرية بمختلف قطاعاتها.

وتأتي مشاركة الشركة في المعرض لإبراز قدراتها المحلية وإمكانياتها التقنية والتصنيعية العسكرية وقدرات كوادرها المؤهلة" ومنتجاتها التي تضاهي صناعات الكثير من دول العالم.

وبرزت الشركة في هذا المضمار من خلال تقديم العديد من الأنظمة والأجهزة والتقنيات المساندة للقوات العسكرية، ونافست بما قدمته من أنظمة وحلول تقنية عالية الجودة العديد من الدول من خلال مشاركاتها في المعارض والمؤتمرات الدولية الخاصة بالدفاع والطيران، وأبهرت الزائرين من مختصين ومسئولين وأصحاب القرار ممن زاروا أجنحتها المتميزة في تلك المعارض.

ويتيح جناح الشركة بالمعرض للزوار التعرف على قدراتها وإمكانياتها في تصنيع وتطوير وصيانة الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة التي تقوم عليها كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتأهيل رفيع، وتعرض نماذج من الأنظمة التي تعبر عن تطور الصناعات السعودية وقدرتها على المنافسة، وجودة المنتج ومواكبته للمواصفات العالمية، وكذلك إمكانيات الكوادر الوطنية وكفاءتها الانتاجية وقدرتها على إيجاد البديل المحلي لكثير من احتياجات القوات العسكرية.

وتزامناً مع هذا الحدث الكبير صرح عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة، بأن معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار ( AFED) يعد أكبر تظاهرة صناعية بمنطقة الشرق الأوسط، وأن تنظيم المعرض يأتي ضمن برنامج التحول الوطني الهادف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي لتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، ودعم الاقتصاد المعرفي وتشجيع الابتكار والإنتاجية.

وقال: "إن أهمية هذا الحدث الكبير تكمن في كونه يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي كرس الكثير من وقته وجهده لأجل تحقيق الأمن الوطني الذي يستمد قوته من سواعد أبنائه من خلال تكامل واضح وشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص والجهات البحثية للإسهام في توفير متطلبات القوات العسكرية والرفع من جاهزيتها" .

وأشار الدعيلج إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتشجيع وتحفيز التصنيع المحلي، قد تجسدت من خلال هذا المعرض الكبير الذي أتاح المجال واسعاً للقطاع الخاص السعودي لمساندة منظومة القوات العسكرية، واستثمار العديد من الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الدعيلج أن معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED) حرص على تكريس توجه الدولة نحو استراتيجية فعّالة لتوطين الصناعات الرئيسية والتكميلية ومن ضمنها صناعة قطع الغيار، وأنه يتيح الآلاف من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات صناعة قطع الغيار، وكذلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الأصناف المساندة المتخصصة في القطاع الطبي، ويشكل المعرض فرصة مهمة للقطاع الخاص لعرض قدراته وإمكانياته لتصنيع احتياجات القوات المسلحة.