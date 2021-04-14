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مصرع 32 شخصاً جرّاء اجتياح الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة

أضرار بمئات المنازل وانقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حتى صباح الإثنين؛ ما ألحق أضراراً بمئات المنازل وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.

وذكر مسؤولون محليون أن 11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية ميسيسبي وتسعة آخرين في ولاية ساوث كارولينا، وثمانية أشخاص في ولاية جورجيا، واثنين في تينيسي، وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو.

ووقع الدمار فيما تبذل البلاد جهوداً مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في عدة ولايات، ففي ولاية جورجيا، اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تمّت مشاركتها على وسائل الإعلام المحلية.

وفي مسيسيبي، أكّدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرُّض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في مقاطعة موراي شمالي جورجيا، وتُوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا.

الولايات المتحدة الأمريكية

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مصرع 32 شخصاً جرّاء اجتياح الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة
سبق

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حتى صباح الإثنين؛ ما ألحق أضراراً بمئات المنازل وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.

وذكر مسؤولون محليون أن 11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية ميسيسبي وتسعة آخرين في ولاية ساوث كارولينا، وثمانية أشخاص في ولاية جورجيا، واثنين في تينيسي، وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو.

ووقع الدمار فيما تبذل البلاد جهوداً مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في عدة ولايات، ففي ولاية جورجيا، اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تمّت مشاركتها على وسائل الإعلام المحلية.

وفي مسيسيبي، أكّدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرُّض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في مقاطعة موراي شمالي جورجيا، وتُوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:59 AM

مصرع 32 شخصاً جرّاء اجتياح الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة

أضرار بمئات المنازل وانقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حتى صباح الإثنين؛ ما ألحق أضراراً بمئات المنازل وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.

وذكر مسؤولون محليون أن 11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية ميسيسبي وتسعة آخرين في ولاية ساوث كارولينا، وثمانية أشخاص في ولاية جورجيا، واثنين في تينيسي، وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو.

ووقع الدمار فيما تبذل البلاد جهوداً مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في عدة ولايات، ففي ولاية جورجيا، اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تمّت مشاركتها على وسائل الإعلام المحلية.

وفي مسيسيبي، أكّدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرُّض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.

كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في مقاطعة موراي شمالي جورجيا، وتُوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا.

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