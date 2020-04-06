تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في النيجر

عدد المتعافين من الفيروس يصل إلى 13 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة في النيجر عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 184 حالة مؤكدة، كما تسبب الفيروس في وفاة 10 أشخاص في النيجر الواقع غرب أفريقيا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من "كورونا" في النيجر بلغ 13 شخصاً، وهو ما عُدّ بالمؤشر الإيجابي.