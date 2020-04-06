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تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في النيجر

عدد المتعافين من الفيروس يصل إلى 13 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة في النيجر عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 184 حالة مؤكدة، كما تسبب الفيروس في وفاة 10 أشخاص في النيجر الواقع غرب أفريقيا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من "كورونا" في النيجر بلغ 13 شخصاً، وهو ما عُدّ بالمؤشر الإيجابي.

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في النيجر
سبق

أعلنت وزارة الصحة في النيجر عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 184 حالة مؤكدة، كما تسبب الفيروس في وفاة 10 أشخاص في النيجر الواقع غرب أفريقيا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من "كورونا" في النيجر بلغ 13 شخصاً، وهو ما عُدّ بالمؤشر الإيجابي.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:39 PM

تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في النيجر

عدد المتعافين من الفيروس يصل إلى 13 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في النيجر عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 184 حالة مؤكدة، كما تسبب الفيروس في وفاة 10 أشخاص في النيجر الواقع غرب أفريقيا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من "كورونا" في النيجر بلغ 13 شخصاً، وهو ما عُدّ بالمؤشر الإيجابي.

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