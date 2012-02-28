الهيئة العامة للرياضة تكمل جاهزيتها لانطلاق بطولة كأس "الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية"

التنافس على ألعاب: FIFA18 وleague of legend وtekken وsuper smash

أنهت الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، التجهيزات اللازمة لتنظيم وإقامة بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، التي ستنطلق الخميس الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى الثالث منه، في العاصمة الرياض.

وتأتي إقامة تلك البطولة وفق توجيهات ودعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي أعلن في وقت سابق، تخصيص عددٍ من السيارات كجوائز للفائزين في هذه البطولة النوعية ذات الشعبية الكبيرة.

وسيتنافس المتسابقون والمتسابقات في هذه البطولة على عددٍ من الألعاب الإلكترونية، يأتي في مقدمتها لعبة FIFA18 , التي خصص للفائز فيها بالمركز الأول سيارة إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال (مقدمة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية)، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع على سيارة .

كما سيدخل المتسابقون في تحدٍ آخر في لعبة league of legend , والتي يصل مجموع جوائزها إلى 100 ألف ريال، حيث سيكون نصيب صاحب المركز الأول 50 ألف ريال، والمركز الثاني 25 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثالث على 15 ألف ريال، والمركز الرابع سيحصل على 10 آلاف ريال.

في حين تبلغ جوائز لعبة tekken 20 ألف ريال، ولعبة super smash 20 ألف ريال، ولعبة Mario kart 10 آلاف ريال.

وبلغ عدد الراغبين في منافسات البطولة, قرابة الـ 23 ألف مشترك، أجريت بينهم قرعة إلكترونية تم بموجبها اختيار أكثر من 1000 لاعب ولاعبة للمشاركة رسميًا، في عددٍ من الألعاب الإلكترونية، المقرر إقامتها في هذه البطولة، حيث ستبدأ المنافسات بدءًا من الساعة الـ2:00 ظهرًا وحتى الـ 11:00مساءً، وسيشهد اليومان الأول والثاني, إقامة منافسات المراحل الأولية، على أن تُقام التصفيات النهائية في اليوم الثالث والختامي .

وفيما كشفت اللجنة المنظمة عبر موقع البطولة الإلكتروني القوانين والأنظمة الخاصة بمنافسات هذه البطولة.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية، سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للجماهير والعائلات الحاضرين، إضافة إلى مشاركة عددٍ من الاتحادات الأخرى بتقديم مجموعة من النشاطات والفعاليات المتنوعة.