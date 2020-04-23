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"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول

ردًا على أحد الاستفسارات بـ"تويتر"

أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.

وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول
سبق

أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.

وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:00 PM

"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول

ردًا على أحد الاستفسارات بـ"تويتر"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
14
25,124

أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.

وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.

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