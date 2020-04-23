أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق. وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.

"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول أحمد العبدالله سبق 2020-04-23 أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.



وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 05:00 PM

"كلنا أمن" يتيح خيار الإبلاغ عن مخالفة قرار منع التجول ردًا على أحد الاستفسارات بـ"تويتر"





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أضاف تطبيق "كلنا أمن" خيارًا جديدًا لتطبيق قرار منع التجول يمكن المستخدم من تقديم بلاغ خرق منع التجول من خلال التطبيق.



وأوضح الموقع الرسمي لتطبق "كلنا أمن" عبر حسابه بتويتر في رد على أحد الاستفسارات عن مخالفة قرار منع التجول، فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجول يمكنك رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، شاكرين حرصك وتعاونك.