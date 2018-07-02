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بالصور.. البرازيل تقصي المكسيك وتبلغ ربع النهائي في مونديال روسيا

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلُّبه على المنتخب المكسيكي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

فرضت البرازيل سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف كان أخطرها تسديدة لـ"نيمار" عند الدقيقة 25 تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 48: سدد كوتينهو قذيفة من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة: 50 أحرز "نيمار" هدف التقدم للبرازيل بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى أكملها داخل الشباك.

وفي الدقيقة: 88 عزز "فيرمينو" من تفوق البرازيل بعد إحرازه للهدف الثاني إثر تمريرة "نيمار" أمام المرمى ليسكنها الأول داخل الشباك.

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بالصور.. البرازيل تقصي المكسيك وتبلغ ربع النهائي في مونديال روسيا
سبق

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلُّبه على المنتخب المكسيكي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

فرضت البرازيل سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف كان أخطرها تسديدة لـ"نيمار" عند الدقيقة 25 تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 48: سدد كوتينهو قذيفة من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة: 50 أحرز "نيمار" هدف التقدم للبرازيل بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى أكملها داخل الشباك.

وفي الدقيقة: 88 عزز "فيرمينو" من تفوق البرازيل بعد إحرازه للهدف الثاني إثر تمريرة "نيمار" أمام المرمى ليسكنها الأول داخل الشباك.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:14 PM

بالصور.. البرازيل تقصي المكسيك وتبلغ ربع النهائي في مونديال روسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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899

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلُّبه على المنتخب المكسيكي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

فرضت البرازيل سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف كان أخطرها تسديدة لـ"نيمار" عند الدقيقة 25 تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 48: سدد كوتينهو قذيفة من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة: 50 أحرز "نيمار" هدف التقدم للبرازيل بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى أكملها داخل الشباك.

وفي الدقيقة: 88 عزز "فيرمينو" من تفوق البرازيل بعد إحرازه للهدف الثاني إثر تمريرة "نيمار" أمام المرمى ليسكنها الأول داخل الشباك.

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