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"المزوق": يجب إقالة "قرداحي" من الحكومة اللبنانية واعتذاره للمملكة حكومةً وشعباً

قال: تصريحاته جاءت دفاعاً عن الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران وأساءت للمملكة

أكّد المستشار ورئيس مجمّع أبي بكر الصديق، ورئيس الجمعية الخيرية للعطاء بلبنان الدكتور أحمد مصطفى المزوق، أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي دافع فيها عن ميليشيا الحوثي الإرهابية وأساء فيها للسعودية مرفوضة تماماً، مشيراً إلى أنها جاءت دفاعاً عن الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "سبق"؛ وصف خلالها تصريحات وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جورج قرداحي؛ بالمخزية، مضيفاً أن هذه التصريحات قد تدخل لبنان في أزمة دبلوماسية جديدة بعد أزمة الوزير شربل وهبة".

وتابع المزوق: "وزير الإعلام هذا يجب أن يعتذر للسعودية حكومة وشعباً، ويجب أن يستقيل من الحكومة، فلبنان لا يتحمّل حوثيين داخل حكومته".

وطالب "المزوق" بإقالة قرداحي؛ واعتذاره للسعودية حكومة وشعباً: "لا نريد حوثيين في حكومة لبنان"

وشدد الدكتور أحمد المزوق؛ على أن اللبنانيين "‏لا يريدون في حكومة ‫لبنان مَن يدافع عن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقصف ‫السعودية بالمسيّرات والصواريخ".

وأشار الدكتور "المزوق"؛ إلى أن ‫جورج قرداحي؛ نسي ما حصل مع ‫الوزير شربل وهبة؛ فأعاد الكرة وزادها دفاعاً عن الإرهابي الحوثي والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية ‫هي المملكة العربية السعودية، ألا يكفي شعب لبنان ما فيه".

واختتم تصريحه لـ "سبق"؛ مشيراً إلى كثرة الدعوات في مواقع التواصل المطالبة للوزير قرداحي؛ بتقديم الاعتذار مع الاستقالة فوراً من الحكومة، وهو ما يطالب به كل منصفٍ يستشعر الواجب تجاه السعودية؛ البلد الطيب الذي وقف مع لبنان في أحلك الظروف وأصعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المزوق": يجب إقالة "قرداحي" من الحكومة اللبنانية واعتذاره للمملكة حكومةً وشعباً
سبق

أكّد المستشار ورئيس مجمّع أبي بكر الصديق، ورئيس الجمعية الخيرية للعطاء بلبنان الدكتور أحمد مصطفى المزوق، أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي دافع فيها عن ميليشيا الحوثي الإرهابية وأساء فيها للسعودية مرفوضة تماماً، مشيراً إلى أنها جاءت دفاعاً عن الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "سبق"؛ وصف خلالها تصريحات وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جورج قرداحي؛ بالمخزية، مضيفاً أن هذه التصريحات قد تدخل لبنان في أزمة دبلوماسية جديدة بعد أزمة الوزير شربل وهبة".

وتابع المزوق: "وزير الإعلام هذا يجب أن يعتذر للسعودية حكومة وشعباً، ويجب أن يستقيل من الحكومة، فلبنان لا يتحمّل حوثيين داخل حكومته".

وطالب "المزوق" بإقالة قرداحي؛ واعتذاره للسعودية حكومة وشعباً: "لا نريد حوثيين في حكومة لبنان"

وشدد الدكتور أحمد المزوق؛ على أن اللبنانيين "‏لا يريدون في حكومة ‫لبنان مَن يدافع عن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقصف ‫السعودية بالمسيّرات والصواريخ".

وأشار الدكتور "المزوق"؛ إلى أن ‫جورج قرداحي؛ نسي ما حصل مع ‫الوزير شربل وهبة؛ فأعاد الكرة وزادها دفاعاً عن الإرهابي الحوثي والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية ‫هي المملكة العربية السعودية، ألا يكفي شعب لبنان ما فيه".

واختتم تصريحه لـ "سبق"؛ مشيراً إلى كثرة الدعوات في مواقع التواصل المطالبة للوزير قرداحي؛ بتقديم الاعتذار مع الاستقالة فوراً من الحكومة، وهو ما يطالب به كل منصفٍ يستشعر الواجب تجاه السعودية؛ البلد الطيب الذي وقف مع لبنان في أحلك الظروف وأصعبها.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:06 AM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:55 PM

"المزوق": يجب إقالة "قرداحي" من الحكومة اللبنانية واعتذاره للمملكة حكومةً وشعباً

قال: تصريحاته جاءت دفاعاً عن الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران وأساءت للمملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
9
4,561

أكّد المستشار ورئيس مجمّع أبي بكر الصديق، ورئيس الجمعية الخيرية للعطاء بلبنان الدكتور أحمد مصطفى المزوق، أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي دافع فيها عن ميليشيا الحوثي الإرهابية وأساء فيها للسعودية مرفوضة تماماً، مشيراً إلى أنها جاءت دفاعاً عن الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "سبق"؛ وصف خلالها تصريحات وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جورج قرداحي؛ بالمخزية، مضيفاً أن هذه التصريحات قد تدخل لبنان في أزمة دبلوماسية جديدة بعد أزمة الوزير شربل وهبة".

وتابع المزوق: "وزير الإعلام هذا يجب أن يعتذر للسعودية حكومة وشعباً، ويجب أن يستقيل من الحكومة، فلبنان لا يتحمّل حوثيين داخل حكومته".

وطالب "المزوق" بإقالة قرداحي؛ واعتذاره للسعودية حكومة وشعباً: "لا نريد حوثيين في حكومة لبنان"

وشدد الدكتور أحمد المزوق؛ على أن اللبنانيين "‏لا يريدون في حكومة ‫لبنان مَن يدافع عن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقصف ‫السعودية بالمسيّرات والصواريخ".

وأشار الدكتور "المزوق"؛ إلى أن ‫جورج قرداحي؛ نسي ما حصل مع ‫الوزير شربل وهبة؛ فأعاد الكرة وزادها دفاعاً عن الإرهابي الحوثي والإساءة لأهم وأقوى دولة إسلامية وعربية ودولية ‫هي المملكة العربية السعودية، ألا يكفي شعب لبنان ما فيه".

واختتم تصريحه لـ "سبق"؛ مشيراً إلى كثرة الدعوات في مواقع التواصل المطالبة للوزير قرداحي؛ بتقديم الاعتذار مع الاستقالة فوراً من الحكومة، وهو ما يطالب به كل منصفٍ يستشعر الواجب تجاه السعودية؛ البلد الطيب الذي وقف مع لبنان في أحلك الظروف وأصعبها.

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