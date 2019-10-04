فتح مدرجات ملعب المنتخب السعودي والسنغافوري.. مجانًا
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022.
فتح مدرجات ملعب المنتخب السعودي والسنغافوري.. مجانًا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-04
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022.
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022.