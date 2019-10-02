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تأكيداً لـ"سبق".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم.

وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً لـ"سبق".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم.

وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
06:22 PM

تأكيداً لـ"سبق".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
7,558

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم.

وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة.

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