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فيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلندا: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي"

أنهت الأم بسرعة بثها المباشر وتوجهت إلى طفلتها

هناك لحظات توجب على المسؤولة أن تكون أمًا، حتى لو كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي تعرضت للمقاطعة من طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال بث مباشر على فيسبوك.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت "أرديرن" تتحدث فيه عن قيود فيروس كورونا في البلاد.

لم تكن رئيسة الوزراء تتوقع المقاطعة، وقالت: "اعتقدت أن هذه لحظة لطيفة وآمنة لعمل بث مباشر على فيسبوك".

وعندما شاهدت الأم طفلتها قادمة، قالت لها: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي.. عودي إلى السرير، سآتي وأراك حالاً".

وبالفعل أنهت "أرديرن" الأم بسرعة بثها المباشر على فيسبوك، وتوجهت إلى طفلتها. (فيديو)

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فيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلندا: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي"
سبق

هناك لحظات توجب على المسؤولة أن تكون أمًا، حتى لو كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي تعرضت للمقاطعة من طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال بث مباشر على فيسبوك.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت "أرديرن" تتحدث فيه عن قيود فيروس كورونا في البلاد.

لم تكن رئيسة الوزراء تتوقع المقاطعة، وقالت: "اعتقدت أن هذه لحظة لطيفة وآمنة لعمل بث مباشر على فيسبوك".

وعندما شاهدت الأم طفلتها قادمة، قالت لها: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي.. عودي إلى السرير، سآتي وأراك حالاً".

وبالفعل أنهت "أرديرن" الأم بسرعة بثها المباشر على فيسبوك، وتوجهت إلى طفلتها. (فيديو)

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
02:03 AM

فيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلندا: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي"

أنهت الأم بسرعة بثها المباشر وتوجهت إلى طفلتها

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أيمن حسن - الرياض
1
4,715

هناك لحظات توجب على المسؤولة أن تكون أمًا، حتى لو كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي تعرضت للمقاطعة من طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال بث مباشر على فيسبوك.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت "أرديرن" تتحدث فيه عن قيود فيروس كورونا في البلاد.

لم تكن رئيسة الوزراء تتوقع المقاطعة، وقالت: "اعتقدت أن هذه لحظة لطيفة وآمنة لعمل بث مباشر على فيسبوك".

وعندما شاهدت الأم طفلتها قادمة، قالت لها: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي.. عودي إلى السرير، سآتي وأراك حالاً".

وبالفعل أنهت "أرديرن" الأم بسرعة بثها المباشر على فيسبوك، وتوجهت إلى طفلتها. (فيديو)

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