اختتام فعاليات أيام المسرح بجامعة الملك خالد

هدفت لتنمية المواهب من خلال عقد الدورات والندوات وورش العمل

بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد ووكلاء العمادة، اختتمت جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة النشاط المسرحي بعمادة شؤون الطلاب، فعاليات أيام المسرح، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

وهدفت الفعاليات المسرحية إلى تنمية المواهب الطلابية، من خلال الدورات التدريبية، والندوات المسرحية، وورش العمل، إضافة إلى استقطاب الطلاب المهتمين بالنشاط المسرحي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب أن العمادة تدعم الأنشطة المسرحية وتنمية المواهب والطاقات الطلابية المهتمة في ذلك المجال، بمتابعة واهتمام من مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، واستقطاب الطلاب من خلال إنشاء خيمة تحتضن فعاليات أيام المسرح في مدخل 11 بمقر الجامعة بالقريقر.

وأضاف أن النشاط المسرحي يهتم بتطوير مواهب وقدرات الطلاب من خلال تقديم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المسرحية المتخصصة وذلك لتمثيل الجامعة في المشاركات المحلية وتمثيل الوطن في المشاركات الخارجية.

واشتملت أيام المسرح في يومها الأول على حفل الافتتاح، وفعالية الألعاب المسرحية وورشة لأعضاء النشاط المسرحي، ثم أُقيمت في اليوم الثاني ندوة مسرحية بعنوان "النقد المسرحي" للدكتور عبدالحميد الحسامي.

وبعد ذلك عقدت ندوة مسرحية بعنوان "مسرح الطفل سقف التطلعات" للدكتور إبراهيم أبو طالب، ثم ألعاب مسرحية من تقديم الطالب فواز الشهري، ثم دورة في صناعة الممثل المسرحي "خطوة نحو الاحتراف"، من تقديم الدكتور محمد آل مبارك، لمدة ثلاثة أيام بواقع 16ساعة تدريبية، وذلك بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون للتدريب "ثقف".

وبعد ذلك اختتمت فعاليات اليوم الثاني بورشة أساسيات تكوين وتصميم الديكور المسرحي للدكتور سيف الدين سيد.

وفي اليوم الثالث أُقيمت ورشة تحليل شخصيات الجمهور للدكتور خضران السهيمي، ثم أصبوحة مسرحية بعنوان المسرح الاحتفالي للأستاذ أحمد السروي مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها.

بعد ذلك قدم الدكتور علي آل زهير ندوة في التربية الإعلامية، ثم ألعابًا مسرحية للطالب عبدالوهاب الأحمري، واختتم اليوم الثالث بمسامرة مسرحية بعنوان "النص المسرحي" للأستاذ يحيى العلكمي.

أما اليوم الرابع فأُقيمت فيه ورشة في سمات الشخصية المسرحية، ثم اسكتش مسرحي، واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين.

وتأتي تلك الفعالية بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها ونادي العلاقات والإعلام ونادي التوستماسترز ونادي الخط العربي والفن التشكيلي ونادي القلم.