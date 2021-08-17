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أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

تبادل الأحاديث الودية مع الأهالي وأقام حفل غداء تكريماً لهم

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة حقل اليوم، بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي.

وفي بداية اللقاء، نقل للجميع تحيات القيادة لأهالي المحافظة، منوهاً بما تشهده المحافظة من تطور ونماء في كل المجالات، عادّاً هذا التطور نقلة نوعية متكاملة.

ونوّه أمير المنطقة بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة، من فرص استثمارية وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، ثم تبادل الأحاديث الودية مع الأهالي.

وأقام أمير منطقة تبوك حفل غداء في قصره بمحافظة حقل، تكريماً لأهالي المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة حقل اليوم، بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي.

وفي بداية اللقاء، نقل للجميع تحيات القيادة لأهالي المحافظة، منوهاً بما تشهده المحافظة من تطور ونماء في كل المجالات، عادّاً هذا التطور نقلة نوعية متكاملة.

ونوّه أمير المنطقة بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة، من فرص استثمارية وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، ثم تبادل الأحاديث الودية مع الأهالي.

وأقام أمير منطقة تبوك حفل غداء في قصره بمحافظة حقل، تكريماً لأهالي المحافظة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:44 PM

أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

تبادل الأحاديث الودية مع الأهالي وأقام حفل غداء تكريماً لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة حقل اليوم، بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي.

وفي بداية اللقاء، نقل للجميع تحيات القيادة لأهالي المحافظة، منوهاً بما تشهده المحافظة من تطور ونماء في كل المجالات، عادّاً هذا التطور نقلة نوعية متكاملة.

ونوّه أمير المنطقة بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة، من فرص استثمارية وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، ثم تبادل الأحاديث الودية مع الأهالي.

وأقام أمير منطقة تبوك حفل غداء في قصره بمحافظة حقل، تكريماً لأهالي المحافظة.

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