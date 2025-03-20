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"محافظ الداير" يتفقد طريق الجانبة ويوجه بإنهاء معاناة المواطنين مع "عكفان"

شدد على ضرورة تلبية احتياجاتهم دون تحميلهم أي تكاليف

وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، ميدانياً على طريق الجانبة بجبال الحشر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

ووجه "ابن لبدة" فرع إدارة الطرق بالمحافظة، إلى صيانته بشكل دائم، والانتهاء من تسوية عقبة عكفان، وتذليل ما يعترض صعوبة مرور المواطنين منها.

وشدد محافظ الداير على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أي تكاليف أو عناء، ترجمة لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

الداير جازان أمطار سيول محافظ الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ الداير" يتفقد طريق الجانبة ويوجه بإنهاء معاناة المواطنين مع "عكفان"
سبق

وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، ميدانياً على طريق الجانبة بجبال الحشر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

ووجه "ابن لبدة" فرع إدارة الطرق بالمحافظة، إلى صيانته بشكل دائم، والانتهاء من تسوية عقبة عكفان، وتذليل ما يعترض صعوبة مرور المواطنين منها.

وشدد محافظ الداير على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أي تكاليف أو عناء، ترجمة لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:33 AM

"محافظ الداير" يتفقد طريق الجانبة ويوجه بإنهاء معاناة المواطنين مع "عكفان"

شدد على ضرورة تلبية احتياجاتهم دون تحميلهم أي تكاليف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، ميدانياً على طريق الجانبة بجبال الحشر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

ووجه "ابن لبدة" فرع إدارة الطرق بالمحافظة، إلى صيانته بشكل دائم، والانتهاء من تسوية عقبة عكفان، وتذليل ما يعترض صعوبة مرور المواطنين منها.

وشدد محافظ الداير على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أي تكاليف أو عناء، ترجمة لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

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