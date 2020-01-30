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شاهد.. مدني الرياض يساهم في إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع كوادر في مستشفى دلة، يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم.

حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ إلى طوارئ المستشفى لمباشرة الحالة، واستخدمت معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحوادث، وتمكن رجال الدفاع المدني من فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة .

ودعت مديرية الرياض الجميع إلى أخذ الحذر عند التعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية، وفصلها عن التيار في حال تنظيفها والتقيد بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدامها.

الدفاع المدني فرامة لحم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدني الرياض يساهم في إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم
سبق

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع كوادر في مستشفى دلة، يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم.

حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ إلى طوارئ المستشفى لمباشرة الحالة، واستخدمت معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحوادث، وتمكن رجال الدفاع المدني من فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة .

ودعت مديرية الرياض الجميع إلى أخذ الحذر عند التعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية، وفصلها عن التيار في حال تنظيفها والتقيد بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدامها.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
05:05 PM

شاهد.. مدني الرياض يساهم في إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,368

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع كوادر في مستشفى دلة، يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم.

حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا بالحادثة، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ إلى طوارئ المستشفى لمباشرة الحالة، واستخدمت معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحوادث، وتمكن رجال الدفاع المدني من فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة .

ودعت مديرية الرياض الجميع إلى أخذ الحذر عند التعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية، وفصلها عن التيار في حال تنظيفها والتقيد بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدامها.

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