قلد مدير جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء خالد بن موسى حشروف، مدير جوازات ميناء جازان، رتبته الجديدة.
ترقية مدير جوازات ميناء جازان إلى "رتبة رئيس رقباء"
قلد مدير جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء خالد بن موسى حشروف، مدير جوازات ميناء جازان، رتبته الجديدة.
اعلان
ترقية مدير جوازات ميناء جازان إلى "رتبة رئيس رقباء"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-01
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:24 AM
اخر تعديل
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:11 AM
ترقية مدير جوازات ميناء جازان إلى "رتبة رئيس رقباء"
قلد مدير جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء خالد بن موسى حشروف، مدير جوازات ميناء جازان، رتبته الجديدة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
5,736
91 مليار ..
29 يناير
15,437
70 مليار ..
26 أكتوبر
20,815
53.8 مليار
31 يوليو
41,818
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...
سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!
أحمد عجب
ماذا لو..؟
علاء الدين براده
إعادة المفصولين للعمل
أحمد عجب
اختبار الأزمة
سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل
حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!
محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز
علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!
ساير المنيعي