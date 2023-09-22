هيئة المساحة الجيولوجية تحتفل باليوم الوطني وسط الصحاري

للتعريف بطبيعة المملكة الجذابة ونقل صورتها الجميلة

احتفلت فرق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المكونة من المختصين في التعدين ودراسات الكهوف والجيولوجيا البيئية والبحرية، وقسم المساحة الداعم اللوجستي لمشاريع الهيئة الميدانية، باليوم الوطني التاسع والثمانين، في الأماكن الجيولوجية وسط الصحاري.

جاء ذلك، تعبيرًا عن الفرحة الجميلة والشعور بالفخر والانتماء والولاء والحب الكبير لهذا الوطن الغالي، بمناسبة اليوم الوطني، "همة حتى القمة".

وعبر الجيولوجيون عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة بين الكهوف والدحول والمعادن والجبال المنتشرة في مملكتنا.

ويهدف الجيولوجيون من خلال العمل الحقلي التعريف بطبيعة المملكة الجذابة، ونقل الصور الحقيقية لصحاريها الجميلة.

ورفعوا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله -، وللشعب السعودي العظيم، سائلين المولى القدير، أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء.