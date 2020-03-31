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إذا كنت مصاباً بأحد هذه الأمراض.. احترس من كورونا

"الصحة العالمية" طالبت بالمداومة على تناول الأدوية بانتظام

وجّهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات إضافية لمَن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ما قد يجعل حالتهم الصحية في وضع أصعب.

وقالت المنظمة في منشور بحسابها على موقع "فيسبوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونون في حالة خطرة؛ إن أصيبوا بفيروس كورونا.

وطلبت المنظمة بحسب "سكاي نيوز عربية" ممّن يعانون هذه الأمراض، المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية، خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ودعت المنظمة الدولية أصحاب الأمراض المزمنة، إلى تخزين أدويتهم بما يكفيهم لمدة شهر على الأقل، لضمان انتظام تناولها، خصوصاً في ظل تقييد التنقل في كثير من الدول.

ونصحت مَن يعانون أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان والسكري وضغط الدم، بالابتعاد عمّن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وترك مسافة كافية عند التواصل مع الآخرين بشكل عام.

وأوصت المنظمة هؤلاء المرضى بغسل أيديهم بانتظام، والابتعاد عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية، لما للأخيرين من تداعيات خطيرة على صحتهم.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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إذا كنت مصاباً بأحد هذه الأمراض.. احترس من كورونا
سبق

وجّهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات إضافية لمَن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ما قد يجعل حالتهم الصحية في وضع أصعب.

وقالت المنظمة في منشور بحسابها على موقع "فيسبوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونون في حالة خطرة؛ إن أصيبوا بفيروس كورونا.

وطلبت المنظمة بحسب "سكاي نيوز عربية" ممّن يعانون هذه الأمراض، المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية، خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ودعت المنظمة الدولية أصحاب الأمراض المزمنة، إلى تخزين أدويتهم بما يكفيهم لمدة شهر على الأقل، لضمان انتظام تناولها، خصوصاً في ظل تقييد التنقل في كثير من الدول.

ونصحت مَن يعانون أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان والسكري وضغط الدم، بالابتعاد عمّن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وترك مسافة كافية عند التواصل مع الآخرين بشكل عام.

وأوصت المنظمة هؤلاء المرضى بغسل أيديهم بانتظام، والابتعاد عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية، لما للأخيرين من تداعيات خطيرة على صحتهم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:48 PM

إذا كنت مصاباً بأحد هذه الأمراض.. احترس من كورونا

"الصحة العالمية" طالبت بالمداومة على تناول الأدوية بانتظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات إضافية لمَن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ما قد يجعل حالتهم الصحية في وضع أصعب.

وقالت المنظمة في منشور بحسابها على موقع "فيسبوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونون في حالة خطرة؛ إن أصيبوا بفيروس كورونا.

وطلبت المنظمة بحسب "سكاي نيوز عربية" ممّن يعانون هذه الأمراض، المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية، خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ودعت المنظمة الدولية أصحاب الأمراض المزمنة، إلى تخزين أدويتهم بما يكفيهم لمدة شهر على الأقل، لضمان انتظام تناولها، خصوصاً في ظل تقييد التنقل في كثير من الدول.

ونصحت مَن يعانون أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان والسكري وضغط الدم، بالابتعاد عمّن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وترك مسافة كافية عند التواصل مع الآخرين بشكل عام.

وأوصت المنظمة هؤلاء المرضى بغسل أيديهم بانتظام، والابتعاد عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية، لما للأخيرين من تداعيات خطيرة على صحتهم.

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