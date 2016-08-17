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خطباء الجمعة يشيدون بنجاح موسم الحج وينوهون بالجهود المبذولة

أكدوا أنه لم يأتِ من فراغ ولكنه ثمرة سياسة حكيمة وإدارة حازمة

أبرز عدد من الخطباء في الجوامع التابعة لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهود السعودية في خدمة الحجيج، ورعاية الحرمين الشريفين، التي أثمرت نجاح موسم حج هذا العام، شاكرين الله الذي وفّق الدولة لتحقيق الأمن والرخاء والرفاهية لحجاج بيت الله الحرام.

وسأل خطباء الجمعة اللهَ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على خدمتهما بيته وحرم نبيه وحجاج بيته.

ومن جانبه، دعا إمام وخطيب جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور علي بن يحيى الحدادي، إلى شكر الله على ما أنعم به علينا خاصة، وعلى المسلمين عامة، من نجاح موسم حج هذا العام؛ فأدى الحجاج مناسكهم آمنين مطمئنين، حتى رجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بفضل الله.

وقال: "إن النجاح الباهر الذي حققته حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الحج والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لم يأتِ من فراغ، ولكنه ثمرة سياسة حكيمة، وإدارة حازمة، ومتابعة دقيقة، وجهود مضنية، وبذل سخي، ونية طيبة صالحة، يدل على صدقها من الدلائل والشواهد ما لا يمكن لأحد من الناس أن يعدها أو يحصيها".

من جهته، قال إمام وخطيب جامع أضم الكبير محمد بن حسن المالكي: إن الله قد شرف بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوفه وعُمار بيته لأداء مناسك الحج والعمرة، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وزائري مسجد رسوله ﷺ.

وأضاف: إن رعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين، والقيام على أمنهم، وحماية مصالحهم، وتيسير سُبل الخير لهم، من الأعمال الصالحة الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان.

واختتم المالكي سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان كل خير لما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين.

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خطباء الجمعة يشيدون بنجاح موسم الحج وينوهون بالجهود المبذولة
سبق

أبرز عدد من الخطباء في الجوامع التابعة لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهود السعودية في خدمة الحجيج، ورعاية الحرمين الشريفين، التي أثمرت نجاح موسم حج هذا العام، شاكرين الله الذي وفّق الدولة لتحقيق الأمن والرخاء والرفاهية لحجاج بيت الله الحرام.

وسأل خطباء الجمعة اللهَ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على خدمتهما بيته وحرم نبيه وحجاج بيته.

ومن جانبه، دعا إمام وخطيب جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور علي بن يحيى الحدادي، إلى شكر الله على ما أنعم به علينا خاصة، وعلى المسلمين عامة، من نجاح موسم حج هذا العام؛ فأدى الحجاج مناسكهم آمنين مطمئنين، حتى رجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بفضل الله.

وقال: "إن النجاح الباهر الذي حققته حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الحج والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لم يأتِ من فراغ، ولكنه ثمرة سياسة حكيمة، وإدارة حازمة، ومتابعة دقيقة، وجهود مضنية، وبذل سخي، ونية طيبة صالحة، يدل على صدقها من الدلائل والشواهد ما لا يمكن لأحد من الناس أن يعدها أو يحصيها".

من جهته، قال إمام وخطيب جامع أضم الكبير محمد بن حسن المالكي: إن الله قد شرف بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوفه وعُمار بيته لأداء مناسك الحج والعمرة، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وزائري مسجد رسوله ﷺ.

وأضاف: إن رعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين، والقيام على أمنهم، وحماية مصالحهم، وتيسير سُبل الخير لهم، من الأعمال الصالحة الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان.

واختتم المالكي سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان كل خير لما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:29 AM

خطباء الجمعة يشيدون بنجاح موسم الحج وينوهون بالجهود المبذولة

أكدوا أنه لم يأتِ من فراغ ولكنه ثمرة سياسة حكيمة وإدارة حازمة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أبرز عدد من الخطباء في الجوامع التابعة لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهود السعودية في خدمة الحجيج، ورعاية الحرمين الشريفين، التي أثمرت نجاح موسم حج هذا العام، شاكرين الله الذي وفّق الدولة لتحقيق الأمن والرخاء والرفاهية لحجاج بيت الله الحرام.

وسأل خطباء الجمعة اللهَ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على خدمتهما بيته وحرم نبيه وحجاج بيته.

ومن جانبه، دعا إمام وخطيب جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور علي بن يحيى الحدادي، إلى شكر الله على ما أنعم به علينا خاصة، وعلى المسلمين عامة، من نجاح موسم حج هذا العام؛ فأدى الحجاج مناسكهم آمنين مطمئنين، حتى رجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بفضل الله.

وقال: "إن النجاح الباهر الذي حققته حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الحج والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لم يأتِ من فراغ، ولكنه ثمرة سياسة حكيمة، وإدارة حازمة، ومتابعة دقيقة، وجهود مضنية، وبذل سخي، ونية طيبة صالحة، يدل على صدقها من الدلائل والشواهد ما لا يمكن لأحد من الناس أن يعدها أو يحصيها".

من جهته، قال إمام وخطيب جامع أضم الكبير محمد بن حسن المالكي: إن الله قد شرف بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوفه وعُمار بيته لأداء مناسك الحج والعمرة، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وزائري مسجد رسوله ﷺ.

وأضاف: إن رعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين، والقيام على أمنهم، وحماية مصالحهم، وتيسير سُبل الخير لهم، من الأعمال الصالحة الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان.

واختتم المالكي سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان كل خير لما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين.

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