النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 727 باكستانياً جديداً.. ويودي بحياة 21

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 278.396

أفادت باكستان اليوم (الخميس)، بتسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 حالة وفاة.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.396 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6035 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 256.058 حالة، بينما توجد 809 حالات في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 727 باكستانياً جديداً.. ويودي بحياة 21
سبق

أفادت باكستان اليوم (الخميس)، بتسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 حالة وفاة.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.396 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6035 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 256.058 حالة، بينما توجد 809 حالات في وضع حرج.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:14 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:15 AM

"كورونا" يصيب 727 باكستانياً جديداً.. ويودي بحياة 21

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 278.396

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
534

أفادت باكستان اليوم (الخميس)، بتسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 حالة وفاة.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.396 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6035 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 256.058 حالة، بينما توجد 809 حالات في وضع حرج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة