جاء هذا القرار لتميُّز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرّفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيّمة، والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة، والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرّفة، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته.

نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-25 وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرّفة، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته. جاء هذا القرار لتميُّز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرّفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيّمة، والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة، والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:46 AM

نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة يأتي ذلك لإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه من مقتنيات قيّمة





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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة المشرّفة، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على مقتنياته.

جاء هذا القرار لتميُّز المعرض ونجاحه في عرض مقتنيات غسل الكعبة المشرّفة وإتاحة الفرصة ليطلع قاصدو المسجد الحرام على ما يحتويه المعرض من مقتنيات قيّمة، والجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرّفة، والعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.