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جامعة الملك فيصل تعتمد فتح برنامج ماجستير القانون الخاص

تم الانتهاء من إعداد 13 برنامجاً جديداً في مختلف التخصصات

اعتمدت جامعة الملك فيصل، من خلال مجالسها العلمية المختصة، فتح برنامج ماجستير (القانون الخاص) المقدم من كلية الحقوق في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك بهدف تأهيل كفاءات قادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محلياً ودوليًا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الجامعة حققت الريادة بالسبق في دراسة الحقوق باعتبارها أول جامعة في المنطقة الشرقية تمنح درجة البكالوريوس في الحقوق، ثم استحدثت برنامج الدبلوم العالي في المحاماة، ثم يأتي برنامج الماجستير في القانون الخاص مواكباً للرؤية الوطنية في برنامج "مراجعة الأنظمة"، كما يعكس البرنامج احتياجات المجتمع المحلي، وهوية الجامعة وخطتها الاستراتيجية؛ حيث تم إقرار مقرر "قانون البيئة والأمن الغذائي" ضمن المقررات الدراسية للبرنامج.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج جاء ضمن حزمة من البرامج التي تشرف على استحداثها عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع كليات الجامعة، وقد تم الانتهاء من إعداد 13 برنامجاً جديداً في مختلف التخصصات يتم استكمال عرضها على اللجان والمجالس المختصة.

وحول بدء القبول في برنامج ماجستير القانون الخاص بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الملك فيصل تعتمد فتح برنامج ماجستير القانون الخاص
سبق

اعتمدت جامعة الملك فيصل، من خلال مجالسها العلمية المختصة، فتح برنامج ماجستير (القانون الخاص) المقدم من كلية الحقوق في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك بهدف تأهيل كفاءات قادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محلياً ودوليًا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الجامعة حققت الريادة بالسبق في دراسة الحقوق باعتبارها أول جامعة في المنطقة الشرقية تمنح درجة البكالوريوس في الحقوق، ثم استحدثت برنامج الدبلوم العالي في المحاماة، ثم يأتي برنامج الماجستير في القانون الخاص مواكباً للرؤية الوطنية في برنامج "مراجعة الأنظمة"، كما يعكس البرنامج احتياجات المجتمع المحلي، وهوية الجامعة وخطتها الاستراتيجية؛ حيث تم إقرار مقرر "قانون البيئة والأمن الغذائي" ضمن المقررات الدراسية للبرنامج.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج جاء ضمن حزمة من البرامج التي تشرف على استحداثها عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع كليات الجامعة، وقد تم الانتهاء من إعداد 13 برنامجاً جديداً في مختلف التخصصات يتم استكمال عرضها على اللجان والمجالس المختصة.

وحول بدء القبول في برنامج ماجستير القانون الخاص بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:34 PM

جامعة الملك فيصل تعتمد فتح برنامج ماجستير القانون الخاص

تم الانتهاء من إعداد 13 برنامجاً جديداً في مختلف التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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اعتمدت جامعة الملك فيصل، من خلال مجالسها العلمية المختصة، فتح برنامج ماجستير (القانون الخاص) المقدم من كلية الحقوق في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك بهدف تأهيل كفاءات قادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محلياً ودوليًا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الجامعة حققت الريادة بالسبق في دراسة الحقوق باعتبارها أول جامعة في المنطقة الشرقية تمنح درجة البكالوريوس في الحقوق، ثم استحدثت برنامج الدبلوم العالي في المحاماة، ثم يأتي برنامج الماجستير في القانون الخاص مواكباً للرؤية الوطنية في برنامج "مراجعة الأنظمة"، كما يعكس البرنامج احتياجات المجتمع المحلي، وهوية الجامعة وخطتها الاستراتيجية؛ حيث تم إقرار مقرر "قانون البيئة والأمن الغذائي" ضمن المقررات الدراسية للبرنامج.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج جاء ضمن حزمة من البرامج التي تشرف على استحداثها عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع كليات الجامعة، وقد تم الانتهاء من إعداد 13 برنامجاً جديداً في مختلف التخصصات يتم استكمال عرضها على اللجان والمجالس المختصة.

وحول بدء القبول في برنامج ماجستير القانون الخاص بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

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