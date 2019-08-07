إعادة 37937 شخصًا و17380 مركبة مـن نقطة فرز الهدا بالطائف

خلال الفترة من 25 شوال وحتى 4 من حج 1440هـ

أعلنت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إحصاءات الحج التي تمثلت في إعادة (37937) شخصًا و(17380) مركـبـة، مـن نقطة فرز الهدا خلال الفترة من 25 شوال وحتى 4 من حج 1440هـ من المخالفين.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد وقف على أداء نقاط الفرز الأمنية في نقاط الخالدية والهدا وميقات وادي محرم، واطمأنّ على الخدمات الأمنية المقدمة لحجاج طريق الهدا.