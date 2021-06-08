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"النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة

أمين جائزة التميز يشيد بإشراف تعليم المنطقة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية

قدّم الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم د.صالح بن عبدالعزيز النصار، الشكر والتقدير للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، على دعمه وجهوده في رفع مستوى الأداء في الإدارة.

وأعرب "النصار" في خطاب شكر لمدير تعليم تبوك، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تحقيق أهداف إدارة التعليم؛ منوهًا في خطابه بجهود أمين الإدارة موسى الحربي وفريق العمل، لتنفيذهم مهام الأمانة خلال العام الدراسي الماضي.

وتلقى "العمري" خطاب شكر وتقدير من الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، أشادت من خلاله باهتمام ودعم مدير تعليم تبوك لتحقيق أهداف التميز من خلال تنفيذ مهام مركز التميز، والتنويه بجهود مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري وفريق العمل في المركز، إلى جانب جهودهم في الإشراف والمتابعة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية التي تستهدف فئات المجتمع التعليمي، وتشجع وتبرز الممارسات التعليمية المتميزة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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"النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة
سبق

قدّم الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم د.صالح بن عبدالعزيز النصار، الشكر والتقدير للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، على دعمه وجهوده في رفع مستوى الأداء في الإدارة.

وأعرب "النصار" في خطاب شكر لمدير تعليم تبوك، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تحقيق أهداف إدارة التعليم؛ منوهًا في خطابه بجهود أمين الإدارة موسى الحربي وفريق العمل، لتنفيذهم مهام الأمانة خلال العام الدراسي الماضي.

وتلقى "العمري" خطاب شكر وتقدير من الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، أشادت من خلاله باهتمام ودعم مدير تعليم تبوك لتحقيق أهداف التميز من خلال تنفيذ مهام مركز التميز، والتنويه بجهود مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري وفريق العمل في المركز، إلى جانب جهودهم في الإشراف والمتابعة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية التي تستهدف فئات المجتمع التعليمي، وتشجع وتبرز الممارسات التعليمية المتميزة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:21 PM

"النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة

أمين جائزة التميز يشيد بإشراف تعليم المنطقة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قدّم الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم د.صالح بن عبدالعزيز النصار، الشكر والتقدير للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، على دعمه وجهوده في رفع مستوى الأداء في الإدارة.

وأعرب "النصار" في خطاب شكر لمدير تعليم تبوك، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تحقيق أهداف إدارة التعليم؛ منوهًا في خطابه بجهود أمين الإدارة موسى الحربي وفريق العمل، لتنفيذهم مهام الأمانة خلال العام الدراسي الماضي.

وتلقى "العمري" خطاب شكر وتقدير من الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، أشادت من خلاله باهتمام ودعم مدير تعليم تبوك لتحقيق أهداف التميز من خلال تنفيذ مهام مركز التميز، والتنويه بجهود مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري وفريق العمل في المركز، إلى جانب جهودهم في الإشراف والمتابعة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية التي تستهدف فئات المجتمع التعليمي، وتشجع وتبرز الممارسات التعليمية المتميزة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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