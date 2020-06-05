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مشاهد من أول صلاة جمعة.. عودة للجوامع وتباعد بين المصلين

الخطب تناولت دور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة جمعة في المملكة، بعد تعليق دام نحو 75 يوماً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت جوامع وعدد من المساجد التي تم إستثناؤها في مختلف مدن المملكة، اليوم، أول صلاة جمعة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج من وإلى تلك المساجد.

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد الأحياء ومعظم المساجد الصغيرة، لتخفيف الازدحام عن الجوامع.

وقد خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة أول جمعة بعد رفع تعليقها؛ للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهد من أول صلاة جمعة.. عودة للجوامع وتباعد بين المصلين
سبق

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة جمعة في المملكة، بعد تعليق دام نحو 75 يوماً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت جوامع وعدد من المساجد التي تم إستثناؤها في مختلف مدن المملكة، اليوم، أول صلاة جمعة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج من وإلى تلك المساجد.

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد الأحياء ومعظم المساجد الصغيرة، لتخفيف الازدحام عن الجوامع.

وقد خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة أول جمعة بعد رفع تعليقها؛ للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:51 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:07 PM

مشاهد من أول صلاة جمعة.. عودة للجوامع وتباعد بين المصلين

الخطب تناولت دور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
12,336

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة جمعة في المملكة، بعد تعليق دام نحو 75 يوماً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت جوامع وعدد من المساجد التي تم إستثناؤها في مختلف مدن المملكة، اليوم، أول صلاة جمعة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج من وإلى تلك المساجد.

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد الأحياء ومعظم المساجد الصغيرة، لتخفيف الازدحام عن الجوامع.

وقد خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة أول جمعة بعد رفع تعليقها؛ للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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