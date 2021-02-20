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#السعوديون_دون_محمد.. "ابن شويل" ولاءً لولي العهد: "حنى لكم لا ضاقت الدايره جند"

مشاعر المواطنين تفيض في "ترند الحب".. أحدهم: حربهم المسعورة ضدّك دليل هزيمتهم

سطَّر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل؛ عبارات الولاء للقيادة في أبيات شعرية موجّهة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنت الدعاء له بالنصر والتمكين.

وجاء في أبيات "ابن شويل"؛ التي نالت إعجاب الكثير، وتمّ تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"ولا علينا من هل الهند والسند

‏ولا علينا من وكالة يقولون

‏حنى لكم لا ضاقت الدايره جند

‏نوسع نطاق الدايره لين ترضون".

وعبر وسم "#السعوديون_دون_محمد"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغرّدون العنان لمشاعرهم فخراً وحباً وولاءً بالقائد الملهم الأمير محمد بن سلمان، وهو يسير بخُطى ثابتة بوطنهم إلى مصاف الدول المتقدمة؛ وعبّر عديدٌ من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجدّدين البيعة والعهد والولاء، مُشدّدين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال أحد المغرّدين: "عداؤهم لك وحربهم المسعورة ضدك، هما أقوى دليلين على نجاحك وهزيمتهم"، فيما قال آخر: "يزعجهم تلاحمنا مع قيادتنا ولهذا نقول بصوت واحد #السعوديون_دون_محمد".

وكتب مغرّدون: "استحوذ على قلوبنا كسعوديين، هو رجل مُلهم للشباب ولمختلف فئات المجتمع، لقد علّمنا كيف نرفع سقف الطموح، ونشق المصاعب وكيف نتعامل مع الحاقدين، والأهم من ذلك أنه علّمنا كشباب كيف نفتح أبواب المستقبل الباسم".

وأكّد آخر قائلاً: "مخطئ مَن يظن أن يجابه شخص #محمد_بن_سلمان وحده.. أنت تواجه 30 مليون محمد، تراصوا كجبل طويق في وجه مَن يتفوه ضدّه بكلمة".

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#السعوديون_دون_محمد.. "ابن شويل" ولاءً لولي العهد: "حنى لكم لا ضاقت الدايره جند"
سبق

سطَّر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل؛ عبارات الولاء للقيادة في أبيات شعرية موجّهة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنت الدعاء له بالنصر والتمكين.

وجاء في أبيات "ابن شويل"؛ التي نالت إعجاب الكثير، وتمّ تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"ولا علينا من هل الهند والسند

‏ولا علينا من وكالة يقولون

‏حنى لكم لا ضاقت الدايره جند

‏نوسع نطاق الدايره لين ترضون".

وعبر وسم "#السعوديون_دون_محمد"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغرّدون العنان لمشاعرهم فخراً وحباً وولاءً بالقائد الملهم الأمير محمد بن سلمان، وهو يسير بخُطى ثابتة بوطنهم إلى مصاف الدول المتقدمة؛ وعبّر عديدٌ من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجدّدين البيعة والعهد والولاء، مُشدّدين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال أحد المغرّدين: "عداؤهم لك وحربهم المسعورة ضدك، هما أقوى دليلين على نجاحك وهزيمتهم"، فيما قال آخر: "يزعجهم تلاحمنا مع قيادتنا ولهذا نقول بصوت واحد #السعوديون_دون_محمد".

وكتب مغرّدون: "استحوذ على قلوبنا كسعوديين، هو رجل مُلهم للشباب ولمختلف فئات المجتمع، لقد علّمنا كيف نرفع سقف الطموح، ونشق المصاعب وكيف نتعامل مع الحاقدين، والأهم من ذلك أنه علّمنا كشباب كيف نفتح أبواب المستقبل الباسم".

وأكّد آخر قائلاً: "مخطئ مَن يظن أن يجابه شخص #محمد_بن_سلمان وحده.. أنت تواجه 30 مليون محمد، تراصوا كجبل طويق في وجه مَن يتفوه ضدّه بكلمة".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
02:00 PM

#السعوديون_دون_محمد.. "ابن شويل" ولاءً لولي العهد: "حنى لكم لا ضاقت الدايره جند"

مشاعر المواطنين تفيض في "ترند الحب".. أحدهم: حربهم المسعورة ضدّك دليل هزيمتهم

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هادي آل كليب - الرياض
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سطَّر الشاعر منصور بن ماجد بن شويل؛ عبارات الولاء للقيادة في أبيات شعرية موجّهة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنت الدعاء له بالنصر والتمكين.

وجاء في أبيات "ابن شويل"؛ التي نالت إعجاب الكثير، وتمّ تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"ولا علينا من هل الهند والسند

‏ولا علينا من وكالة يقولون

‏حنى لكم لا ضاقت الدايره جند

‏نوسع نطاق الدايره لين ترضون".

وعبر وسم "#السعوديون_دون_محمد"، الذي بلغ "الترند"، أطلق المغرّدون العنان لمشاعرهم فخراً وحباً وولاءً بالقائد الملهم الأمير محمد بن سلمان، وهو يسير بخُطى ثابتة بوطنهم إلى مصاف الدول المتقدمة؛ وعبّر عديدٌ من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجدّدين البيعة والعهد والولاء، مُشدّدين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وقال أحد المغرّدين: "عداؤهم لك وحربهم المسعورة ضدك، هما أقوى دليلين على نجاحك وهزيمتهم"، فيما قال آخر: "يزعجهم تلاحمنا مع قيادتنا ولهذا نقول بصوت واحد #السعوديون_دون_محمد".

وكتب مغرّدون: "استحوذ على قلوبنا كسعوديين، هو رجل مُلهم للشباب ولمختلف فئات المجتمع، لقد علّمنا كيف نرفع سقف الطموح، ونشق المصاعب وكيف نتعامل مع الحاقدين، والأهم من ذلك أنه علّمنا كشباب كيف نفتح أبواب المستقبل الباسم".

وأكّد آخر قائلاً: "مخطئ مَن يظن أن يجابه شخص #محمد_بن_سلمان وحده.. أنت تواجه 30 مليون محمد، تراصوا كجبل طويق في وجه مَن يتفوه ضدّه بكلمة".

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