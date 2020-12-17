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تفاصيل ثوب "حل وطار" النسائي ذو الـ 70 عاماً.. وهذا رد وزير الثقافة على "المشوح"

"مشوح": قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل

بعد دقائق من تغريدة مشوح المشوح والتي ذكر فيها تفاصيل ثوب والدته ذي الـ 70 عاماً، والتي أطلقت عليه اسم "حل وطار"، وقيامه بتفاصيل ترميمه ليصبح كما يظهر في الصورة، ليأتي الرد من وزير الثقافة بترميم الثوب من قبل هيئة الأزياء.

وقال "المشوح" عبر تغريدة له: ‏ثوب متهالك لوالدتي رحمها الله وأسكنها الجنة، والذي كانت تسميه (حل وطار)، وعمره يزيد عن السبعين عاماً وفي أسفله قد علقت أشواك صغيرة، وقد قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل، وهذا الثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس.

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تفاصيل ثوب "حل وطار" النسائي ذو الـ 70 عاماً.. وهذا رد وزير الثقافة على "المشوح"
سبق

بعد دقائق من تغريدة مشوح المشوح والتي ذكر فيها تفاصيل ثوب والدته ذي الـ 70 عاماً، والتي أطلقت عليه اسم "حل وطار"، وقيامه بتفاصيل ترميمه ليصبح كما يظهر في الصورة، ليأتي الرد من وزير الثقافة بترميم الثوب من قبل هيئة الأزياء.

وقال "المشوح" عبر تغريدة له: ‏ثوب متهالك لوالدتي رحمها الله وأسكنها الجنة، والذي كانت تسميه (حل وطار)، وعمره يزيد عن السبعين عاماً وفي أسفله قد علقت أشواك صغيرة، وقد قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل، وهذا الثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:53 AM

تفاصيل ثوب "حل وطار" النسائي ذو الـ 70 عاماً.. وهذا رد وزير الثقافة على "المشوح"

"مشوح": قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل

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مهنا التميمي - الرياض
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1,187

بعد دقائق من تغريدة مشوح المشوح والتي ذكر فيها تفاصيل ثوب والدته ذي الـ 70 عاماً، والتي أطلقت عليه اسم "حل وطار"، وقيامه بتفاصيل ترميمه ليصبح كما يظهر في الصورة، ليأتي الرد من وزير الثقافة بترميم الثوب من قبل هيئة الأزياء.

وقال "المشوح" عبر تغريدة له: ‏ثوب متهالك لوالدتي رحمها الله وأسكنها الجنة، والذي كانت تسميه (حل وطار)، وعمره يزيد عن السبعين عاماً وفي أسفله قد علقت أشواك صغيرة، وقد قمت بعمل ما استطعت عمله لترميمه ولجعله يظهر بهذا الشكل، وهذا الثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس.

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