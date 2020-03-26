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"التجارة" تشهِّر بمالك مؤسسة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

شهَّرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة لتجارة إطارات وزيوت السيارات؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحُكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامةمالية، وإغلاق المنشأة الواقعة على طريق الطائف - الكر بمكة المكرمة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم؛ إذينص النظام على فرض عقوبات، تصلإلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقافوالمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمالك مؤسسة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
سبق

شهَّرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة لتجارة إطارات وزيوت السيارات؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحُكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامةمالية، وإغلاق المنشأة الواقعة على طريق الطائف - الكر بمكة المكرمة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم؛ إذينص النظام على فرض عقوبات، تصلإلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقافوالمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:18 AM

"التجارة" تشهِّر بمالك مؤسسة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة لتجارة إطارات وزيوت السيارات؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحُكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامةمالية، وإغلاق المنشأة الواقعة على طريق الطائف - الكر بمكة المكرمة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم؛ إذينص النظام على فرض عقوبات، تصلإلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقافوالمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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