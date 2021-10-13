النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً".. "العنود" تبدع في دراما الريشة مع "غازي القصيبي"

لوحة فنية صاخبة ومليئة بالتكوينات عرضتها بـ7 آلاف ريال

سخّرت الفنانة التشكيلية "العنود المحمود" ريشتها وخيالها الواسع في استلهام أبيات لقصيدة الراحل غازي القصيبي، ونثرت إبداعها الدرامي لتصنع لوحة فنية فاتنة، وكأنها قصيدة أخرى لـ"غازي" نفسه.

وسالت "الأصباغ" بين أنامل "العنود" معبرة عن أوجاع "القصيبي" عندما أنشد "حديقة الغروب"، وشاركته المشاعر بثمانية تكوينات رائعة هي: "الأنثى، والغروب، والخريف، والطيور، والورد، والكتب، والسماء، والأمل".

وعرضت الفنانة العنود المحمود لوحتها الفاتنة في معرض جامعة اليمامة على هامش تدشين جائزة غازي القصيبي هناك الاثنين الماضي، وبلغ سعر اللوحة سبعة آلاف ريال.

وجاءت الأبيات التي تناغمت معها اللوحة كالتالي:
وأنتِ!.. يا بنت فجرٍ في تنفّسه

ما في الأنوثة.. من سحرٍ وأسرارِ

ماذا تريدين مني؟! إنَّني شَبَحٌ

يهيمُ ما بين أغلالٍ وأسوارِ

هذي حديقة عمري في الغروب.. كما

رأيتِ.. مرعى خريفٍ جائعٍ ضارِ

الطيرُ هَاجَرَ.. والأغصانُ شاحبةٌ

والوردُ أطرقَ يبكي عهد آذارِ

لا تتبعيني! دعيني!.. واقرئي كتبي

فبين أوراقِها تلقاكِ أخباري

وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً

وكان يمزجُ أطواراً بأطوارِ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً".. "العنود" تبدع في دراما الريشة مع "غازي القصيبي"
سبق

سخّرت الفنانة التشكيلية "العنود المحمود" ريشتها وخيالها الواسع في استلهام أبيات لقصيدة الراحل غازي القصيبي، ونثرت إبداعها الدرامي لتصنع لوحة فنية فاتنة، وكأنها قصيدة أخرى لـ"غازي" نفسه.

وسالت "الأصباغ" بين أنامل "العنود" معبرة عن أوجاع "القصيبي" عندما أنشد "حديقة الغروب"، وشاركته المشاعر بثمانية تكوينات رائعة هي: "الأنثى، والغروب، والخريف، والطيور، والورد، والكتب، والسماء، والأمل".

وعرضت الفنانة العنود المحمود لوحتها الفاتنة في معرض جامعة اليمامة على هامش تدشين جائزة غازي القصيبي هناك الاثنين الماضي، وبلغ سعر اللوحة سبعة آلاف ريال.

وجاءت الأبيات التي تناغمت معها اللوحة كالتالي:
وأنتِ!.. يا بنت فجرٍ في تنفّسه

ما في الأنوثة.. من سحرٍ وأسرارِ

ماذا تريدين مني؟! إنَّني شَبَحٌ

يهيمُ ما بين أغلالٍ وأسوارِ

هذي حديقة عمري في الغروب.. كما

رأيتِ.. مرعى خريفٍ جائعٍ ضارِ

الطيرُ هَاجَرَ.. والأغصانُ شاحبةٌ

والوردُ أطرقَ يبكي عهد آذارِ

لا تتبعيني! دعيني!.. واقرئي كتبي

فبين أوراقِها تلقاكِ أخباري

وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً

وكان يمزجُ أطواراً بأطوارِ

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
11:24 PM

"وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً".. "العنود" تبدع في دراما الريشة مع "غازي القصيبي"

لوحة فنية صاخبة ومليئة بالتكوينات عرضتها بـ7 آلاف ريال

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,219

سخّرت الفنانة التشكيلية "العنود المحمود" ريشتها وخيالها الواسع في استلهام أبيات لقصيدة الراحل غازي القصيبي، ونثرت إبداعها الدرامي لتصنع لوحة فنية فاتنة، وكأنها قصيدة أخرى لـ"غازي" نفسه.

وسالت "الأصباغ" بين أنامل "العنود" معبرة عن أوجاع "القصيبي" عندما أنشد "حديقة الغروب"، وشاركته المشاعر بثمانية تكوينات رائعة هي: "الأنثى، والغروب، والخريف، والطيور، والورد، والكتب، والسماء، والأمل".

وعرضت الفنانة العنود المحمود لوحتها الفاتنة في معرض جامعة اليمامة على هامش تدشين جائزة غازي القصيبي هناك الاثنين الماضي، وبلغ سعر اللوحة سبعة آلاف ريال.

وجاءت الأبيات التي تناغمت معها اللوحة كالتالي:
وأنتِ!.. يا بنت فجرٍ في تنفّسه

ما في الأنوثة.. من سحرٍ وأسرارِ

ماذا تريدين مني؟! إنَّني شَبَحٌ

يهيمُ ما بين أغلالٍ وأسوارِ

هذي حديقة عمري في الغروب.. كما

رأيتِ.. مرعى خريفٍ جائعٍ ضارِ

الطيرُ هَاجَرَ.. والأغصانُ شاحبةٌ

والوردُ أطرقَ يبكي عهد آذارِ

لا تتبعيني! دعيني!.. واقرئي كتبي

فبين أوراقِها تلقاكِ أخباري

وإنْ مضيتُ.. فقولي: لم يكن بطلاً

وكان يمزجُ أطواراً بأطوارِ

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة