"يوسف" يضيء منزل مدير الشؤون المالية بالأرصاد

رُزِقَ مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز الوطني للأرصاد أنس باز بمولود أسماه "يوسف".
"سبق" تهنئ "باز"، وتدعو الله أن يبارك له في مولوده.
رُزِقَ مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز الوطني للأرصاد أنس باز بمولود أسماه "يوسف".
"سبق" تهنئ "باز"، وتدعو الله أن يبارك له في مولوده.
رُزِقَ مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز الوطني للأرصاد أنس باز بمولود أسماه "يوسف".
"سبق" تهنئ "باز"، وتدعو الله أن يبارك له في مولوده.
رُزِقَ مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز الوطني للأرصاد أنس باز بمولود أسماه "يوسف".
"سبق" تهنئ "باز"، وتدعو الله أن يبارك له في مولوده.