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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

لليوم السادس على التوالي.. إصابات كورونا في تونس "صفر"

982 متعافياً و49 وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس

أعلنت تونس عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بتسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، مشيراً إلى استقرار حالات التعافي في حدود 982 حالة و49 حالة وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس.

تونس فيروس كورونا الجديد

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لليوم السادس على التوالي.. إصابات كورونا في تونس "صفر"
سبق

أعلنت تونس عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بتسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، مشيراً إلى استقرار حالات التعافي في حدود 982 حالة و49 حالة وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:30 PM

لليوم السادس على التوالي.. إصابات كورونا في تونس "صفر"

982 متعافياً و49 وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت تونس عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بتسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، مشيراً إلى استقرار حالات التعافي في حدود 982 حالة و49 حالة وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس.

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