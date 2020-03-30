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بأمر الملك.. علاج "كورونا" مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المنشآت الصحية العامة والخاصة

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.
تفصيلاً أوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية , بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها .


وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتداداً للجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة للدول التي أصيبت بهذا الفيروس مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية .
ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيداً على ريادة المملكة وتميزها ومثالا يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة .


وقال " إن القرارت الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر , سبقت بها الكثير من الدول وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحد من إنتشار فيروس كورونا " ، مؤكدا أن المملكة جادة في اتخاذ العديد من التدابير الوقائية الفاعلة التي عملت بها ، مبينا أن هناك مراجعة مستمرة لها ومتابعة متواصلة وتقييم لنتائجها.


وأكد الربيعة أن الخدمات الصحية مستمرة ولله الحمد في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوفرة على مدار الساعة وهي جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس .


وأهاب الدكتور توفيق الربيعة بالجميع إلى ضرورة البقاء في المنزل بوصفه السلاح الأقوى - بإذن الله - لمواجهة فيروس كورونا ، وقال " لمسنا تعاونا كبيرا وتجاوبا فاعلا من المواطنين والمقيمين ونطمح في المزيد وإدراك حجم المسؤولية المناطة بهم لرفد الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس".


وأعرب عن تفاؤله بأن يكون هناك علاجات للفيروس في المستقبل ، حيث إن هناك تركيزا عالميا وقويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب.


وأشار وزير الصحة إلى أن هذا الوباء العالمي يشكل تحدياً كبيراً ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته، وأن هذا الفايروس ما يزال تحت الدراسة ، وانتشاره سريع جداً , لافتاً الانتباه إلى أن مركز اتصال 937 مهيأ بالكامل لاستقبال جميع البلاغات والتجاوب معها , وتقديم الاستشارات الخاصة بكورونا على مدار الـ 24 ساعة .

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. علاج "كورونا" مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المنشآت الصحية العامة والخاصة
سبق

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.
تفصيلاً أوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية , بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها .


وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتداداً للجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة للدول التي أصيبت بهذا الفيروس مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية .
ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيداً على ريادة المملكة وتميزها ومثالا يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة .


وقال " إن القرارت الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر , سبقت بها الكثير من الدول وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحد من إنتشار فيروس كورونا " ، مؤكدا أن المملكة جادة في اتخاذ العديد من التدابير الوقائية الفاعلة التي عملت بها ، مبينا أن هناك مراجعة مستمرة لها ومتابعة متواصلة وتقييم لنتائجها.


وأكد الربيعة أن الخدمات الصحية مستمرة ولله الحمد في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوفرة على مدار الساعة وهي جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس .


وأهاب الدكتور توفيق الربيعة بالجميع إلى ضرورة البقاء في المنزل بوصفه السلاح الأقوى - بإذن الله - لمواجهة فيروس كورونا ، وقال " لمسنا تعاونا كبيرا وتجاوبا فاعلا من المواطنين والمقيمين ونطمح في المزيد وإدراك حجم المسؤولية المناطة بهم لرفد الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس".


وأعرب عن تفاؤله بأن يكون هناك علاجات للفيروس في المستقبل ، حيث إن هناك تركيزا عالميا وقويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب.


وأشار وزير الصحة إلى أن هذا الوباء العالمي يشكل تحدياً كبيراً ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته، وأن هذا الفايروس ما يزال تحت الدراسة ، وانتشاره سريع جداً , لافتاً الانتباه إلى أن مركز اتصال 937 مهيأ بالكامل لاستقبال جميع البلاغات والتجاوب معها , وتقديم الاستشارات الخاصة بكورونا على مدار الـ 24 ساعة .

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:13 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:41 PM

بأمر الملك.. علاج "كورونا" مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المنشآت الصحية العامة والخاصة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
125
95,423

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.
تفصيلاً أوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية , بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها .


وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتداداً للجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة للدول التي أصيبت بهذا الفيروس مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية .
ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيداً على ريادة المملكة وتميزها ومثالا يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة .


وقال " إن القرارت الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر , سبقت بها الكثير من الدول وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحد من إنتشار فيروس كورونا " ، مؤكدا أن المملكة جادة في اتخاذ العديد من التدابير الوقائية الفاعلة التي عملت بها ، مبينا أن هناك مراجعة مستمرة لها ومتابعة متواصلة وتقييم لنتائجها.


وأكد الربيعة أن الخدمات الصحية مستمرة ولله الحمد في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوفرة على مدار الساعة وهي جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس .


وأهاب الدكتور توفيق الربيعة بالجميع إلى ضرورة البقاء في المنزل بوصفه السلاح الأقوى - بإذن الله - لمواجهة فيروس كورونا ، وقال " لمسنا تعاونا كبيرا وتجاوبا فاعلا من المواطنين والمقيمين ونطمح في المزيد وإدراك حجم المسؤولية المناطة بهم لرفد الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس".


وأعرب عن تفاؤله بأن يكون هناك علاجات للفيروس في المستقبل ، حيث إن هناك تركيزا عالميا وقويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب.


وأشار وزير الصحة إلى أن هذا الوباء العالمي يشكل تحدياً كبيراً ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته، وأن هذا الفايروس ما يزال تحت الدراسة ، وانتشاره سريع جداً , لافتاً الانتباه إلى أن مركز اتصال 937 مهيأ بالكامل لاستقبال جميع البلاغات والتجاوب معها , وتقديم الاستشارات الخاصة بكورونا على مدار الـ 24 ساعة .

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