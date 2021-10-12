"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية

لتقديم خدمات آمنة وفعالة للمرضى.. والحيلولة دون انقطاعه

دعمت "صحة الطائف" مستشفياتها الداخلية والطرفية، بخزانات أكسجين جديدة؛ بهدف زيادة احتياطات الأكسجين، وتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين في المستشفيات؛ بغرض تأمين احتياجات المرضى وضمان عدم انقطاع الأكسجين عند حدوث حالات طارئة.

وجاء دعم مستشفيات "صحة الطائف"، تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، وبإشراف ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني.

ووقف "القحطاني"، في جولات تفقدية خلال الأسبوع الماضي، على سير العمل في عدد من مستشفيات الطائف.