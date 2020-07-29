"أمانة المدينة" تعلن جاهزية المسالخ ونقاط الذبح لاستقبال المضحين بالعيد

خطة متكاملة للحد من الذبح العشوائي تشمل الأعمال الرقابية والصحية والفنية

كشفت أمانة المدينة المنورة عن جاهزية المسالخ ونقاط الذبح، واكتمال الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسالخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك 1441هـ، والتي يكثر خلالها الإقبال على المسالخ والمطابخ.

وشملت الاستعدادات إعداد خطة متكاملة تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية.

وبدأت أمانة المدينة المنورة بتنفيذ خططها التشغيلية التي شملت التنسيق مع الجهات الأمنية للحد من الذبح العشوائي، وتنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ والمناطق المحيطة بها. كما شملت الخططُ التشغيلية زيادةَ أعداد الكوادر العاملة مثل (الأطباء، والجزارين، والعمال، والموظفين)، بإجمالي 846 شخصًا سيعملون خلال أيام العيد.

وبيّنت الأمانة أنها اعتمدت -ضِمن خطتها التشغيلية لموسم العيد- 7 مسالخ، واستحدثت أربع نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية، إضافة إلى نقطتين في الدويخلة، وتشمل الإجراءات الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، ووجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الشريعة الإسلامية في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح؛ حفاظًا على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.

وخصصت الأمانة عدة فِرَق ميدانية لمتابعة سير العمل في تلك المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة، وتكثيف أعمال فِرَق النظافة، والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه من منطلق حرصها على المجتمع ومن باب المسؤولية الاجتماعية؛ بدأت بتنفيذ حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حول كيفية شراء الذبيحة وزيادة الوعي بالطرق الصحيحة في كيفية التعامل مع اللحوم وطرق حفظها وتخزينها، والتحذير من ظاهرة الذبح العشوائي.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى؛ وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.