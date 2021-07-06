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بدعم سخي من "إغاثي الملك سلمان".. اختتام دورة بروتوكول علاج "كوفيد-19" في عدن

تزويد 40 طبيبًا بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لفيروس كورونا المستجد

اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لـ(كوفيد-19) مع تشخيص حالات سوء التغذية لمستشفيات محافظة عدن بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهدت أيام الدورة التدريبية الخمسة تزويد 40 طبيبًا بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، وتشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض، والفحوصات المخبرية المستخدمة في التشخيص.
ودعا نائب وزير الصحة اليمني، الدكتور عبدالله دحان، المشاركين إلى نقل ما تلقوه من معارف إلى مرافقهم الصحية والعمل على تطوير مهارات الأداء بما هو متاح لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن اليمني.
وأشار إلى أن تدريب الكادر الطبي يعد أحد أهم عوامل رفع قدرات المؤسسات الصحية وتحسين خدماتها.
جاء ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الخدمات الطبية في اليمن وتنمية الوعي بمخاطر جائحة كورونا على الصحة العامة.

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بدعم سخي من "إغاثي الملك سلمان".. اختتام دورة بروتوكول علاج "كوفيد-19" في عدن
سبق

اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لـ(كوفيد-19) مع تشخيص حالات سوء التغذية لمستشفيات محافظة عدن بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهدت أيام الدورة التدريبية الخمسة تزويد 40 طبيبًا بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، وتشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض، والفحوصات المخبرية المستخدمة في التشخيص.
ودعا نائب وزير الصحة اليمني، الدكتور عبدالله دحان، المشاركين إلى نقل ما تلقوه من معارف إلى مرافقهم الصحية والعمل على تطوير مهارات الأداء بما هو متاح لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن اليمني.
وأشار إلى أن تدريب الكادر الطبي يعد أحد أهم عوامل رفع قدرات المؤسسات الصحية وتحسين خدماتها.
جاء ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الخدمات الطبية في اليمن وتنمية الوعي بمخاطر جائحة كورونا على الصحة العامة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:03 PM

بدعم سخي من "إغاثي الملك سلمان".. اختتام دورة بروتوكول علاج "كوفيد-19" في عدن

تزويد 40 طبيبًا بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لفيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لـ(كوفيد-19) مع تشخيص حالات سوء التغذية لمستشفيات محافظة عدن بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشهدت أيام الدورة التدريبية الخمسة تزويد 40 طبيبًا بمهارات معرفية ذات صلة بالسياسة العلاجية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، وتشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض، والفحوصات المخبرية المستخدمة في التشخيص.
ودعا نائب وزير الصحة اليمني، الدكتور عبدالله دحان، المشاركين إلى نقل ما تلقوه من معارف إلى مرافقهم الصحية والعمل على تطوير مهارات الأداء بما هو متاح لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن اليمني.
وأشار إلى أن تدريب الكادر الطبي يعد أحد أهم عوامل رفع قدرات المؤسسات الصحية وتحسين خدماتها.
جاء ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الخدمات الطبية في اليمن وتنمية الوعي بمخاطر جائحة كورونا على الصحة العامة.

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