النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

11 قرية بأضم تستغيث لفتح الطرق المغلقة بسبب الأمطار

ناشدوا بلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق

أطلق سكان 11 قرية بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، نداء استغاثة لبلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق، لفتح الطرقات المغلقة منذ يوم أمس بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وتواصل مع "سبق" عدد من المواطنين، مؤكدين أن الطرق التي تؤدي إلى قرى المشرقة والمعتق والوصال والسكي وريع الشاجن وحرف أذن والخدره والريعان وركب الجبيه، جميعها مغلقة بالكامل، ولا يستطيع أحد الخروج من تلك القرى أو الدخول إليها سوى سير على الأقدام، أما السيارات فلا تستطيع العبور، سواء الصغيرة منها أو ذات الدفع الرباعي.

وناشد أهالي تلك القرى بلدية أضم والفرقة الخامسة للمواصلات بمركز غميقة بسرعة فتح الطرق أمام المواطنين، ليتمكنوا من الخروج للذهاب لأعمالهم ولقضاء حاجاتهم.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
11 قرية بأضم تستغيث لفتح الطرق المغلقة بسبب الأمطار
سبق

أطلق سكان 11 قرية بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، نداء استغاثة لبلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق، لفتح الطرقات المغلقة منذ يوم أمس بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وتواصل مع "سبق" عدد من المواطنين، مؤكدين أن الطرق التي تؤدي إلى قرى المشرقة والمعتق والوصال والسكي وريع الشاجن وحرف أذن والخدره والريعان وركب الجبيه، جميعها مغلقة بالكامل، ولا يستطيع أحد الخروج من تلك القرى أو الدخول إليها سوى سير على الأقدام، أما السيارات فلا تستطيع العبور، سواء الصغيرة منها أو ذات الدفع الرباعي.

وناشد أهالي تلك القرى بلدية أضم والفرقة الخامسة للمواصلات بمركز غميقة بسرعة فتح الطرق أمام المواطنين، ليتمكنوا من الخروج للذهاب لأعمالهم ولقضاء حاجاتهم.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:02 PM

11 قرية بأضم تستغيث لفتح الطرق المغلقة بسبب الأمطار

ناشدوا بلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق

A A A
عوض الفهمي - أضم
0
2,219

أطلق سكان 11 قرية بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، نداء استغاثة لبلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق، لفتح الطرقات المغلقة منذ يوم أمس بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وتواصل مع "سبق" عدد من المواطنين، مؤكدين أن الطرق التي تؤدي إلى قرى المشرقة والمعتق والوصال والسكي وريع الشاجن وحرف أذن والخدره والريعان وركب الجبيه، جميعها مغلقة بالكامل، ولا يستطيع أحد الخروج من تلك القرى أو الدخول إليها سوى سير على الأقدام، أما السيارات فلا تستطيع العبور، سواء الصغيرة منها أو ذات الدفع الرباعي.

وناشد أهالي تلك القرى بلدية أضم والفرقة الخامسة للمواصلات بمركز غميقة بسرعة فتح الطرق أمام المواطنين، ليتمكنوا من الخروج للذهاب لأعمالهم ولقضاء حاجاتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,202
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,926
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة