النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"

تقدمت عدد من الاتحادات الوطنية في الوطن العربي باقتراح للاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا، وذلك بالتزامن باليوم العالمي للغة العربية.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يوافق اليوم 18- 12- 2021 الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا).

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"
سبق

تقدمت عدد من الاتحادات الوطنية في الوطن العربي باقتراح للاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا، وذلك بالتزامن باليوم العالمي للغة العربية.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يوافق اليوم 18- 12- 2021 الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا).

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
07:35 PM

اقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,006

تقدمت عدد من الاتحادات الوطنية في الوطن العربي باقتراح للاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا، وذلك بالتزامن باليوم العالمي للغة العربية.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يوافق اليوم 18- 12- 2021 الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا).

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,640
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة