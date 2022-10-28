النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحبوب": صرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (6.945.907) ريالات، لصافي كمية مستلمة (4.874)؛ وذلك لعدد (17) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريالًا لعدد (2038) مزارعًا وبكمية (563.561) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طنًّا لعدد (2077) مزارعًا.

مع العِلْم أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م، وبناءً على ذلك تدعو المؤسسة كل المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم، ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحبوب": صرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (6.945.907) ريالات، لصافي كمية مستلمة (4.874)؛ وذلك لعدد (17) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريالًا لعدد (2038) مزارعًا وبكمية (563.561) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طنًّا لعدد (2077) مزارعًا.

مع العِلْم أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م، وبناءً على ذلك تدعو المؤسسة كل المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم، ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:59 PM

"الحبوب": صرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر "محصولي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
326

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (6.945.907) ريالات، لصافي كمية مستلمة (4.874)؛ وذلك لعدد (17) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريالًا لعدد (2038) مزارعًا وبكمية (563.561) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طنًّا لعدد (2077) مزارعًا.

مع العِلْم أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م، وبناءً على ذلك تدعو المؤسسة كل المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم، ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة